Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины: рекомендации Минздрава

Обстоятельства могут сложиться так, что человек не сможет сделать прививку второй дозой вакцины против коронавируса в надлежащие сроки. Что же тогда делать?

Укол можно сделать позже или раньше – в зависимости от вакцины. Подробности пояснили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Какие сроки вакцинации по каждой из вакцин

В Минздраве напомнили, что прививки второй дозой вакцины стоит делать в рекомендованные сроки. А именно:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – между дозами должно пройти от 21 до 28 дней.

CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 дней между уколами.

Covishield и SKBio (AstraZeneca) – желательно, чтобы от 1 до 2 дозы прошло 12 недель.

Но бывает так, что в жизни человека складываются непреодолимые обстоятельства, когда соблюсти рекомендованные сроков невозможно.

Что делать, если не удается сделать второй укол вовремя

Введение второй дозы можно сделать:

Для вакцин от Sinovac Biotech и AstraZeneca – на 7 дней раньше рекомендованного интервала.

Для вакцины от Pfizer-BioNTech – надо делать второй укол именно в период между 21 и 28 днем ​​после первого. Но если сделать второй укол раньше или позже, человека все равно будут считать полностью вакцинированным.

В вышеуказанных перечнях речь идет только о тех вакцинах, которые применяют в Украине.

самый поздний срок введения второй дозы вакцины против COVID-19 пока не определен. Это означает, что второй укол, даже если человек его пропустил, надо сделать при первой же возможности.

Но в любом случае Минздрав рекомендует вакцинироваться раньше или позже рекомендованного срока только в при крайней необходимости.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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