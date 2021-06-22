Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины: рекомендации Минздрава

Обстоятельства могут сложиться так, что человек не сможет сделать прививку второй дозой вакцины против коронавируса в надлежащие сроки. Что же тогда делать?
Укол можно сделать позже или раньше – в зависимости от вакцины. Подробности пояснили в Министерстве здравоохранения Украины.
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Какие сроки вакцинации по каждой из вакцин
В Минздраве напомнили, что прививки второй дозой вакцины стоит делать в рекомендованные сроки. А именно:
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – между дозами должно пройти от 21 до 28 дней.
- CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 дней между уколами.
- Covishield и SKBio (AstraZeneca) – желательно, чтобы от 1 до 2 дозы прошло 12 недель.
Но бывает так, что в жизни человека складываются непреодолимые обстоятельства, когда соблюсти рекомендованные сроков невозможно.
Что делать, если не удается сделать второй укол вовремя
Введение второй дозы можно сделать:
- Для вакцин от Sinovac Biotech и AstraZeneca – на 7 дней раньше рекомендованного интервала.
- Для вакцины от Pfizer-BioNTech – надо делать второй укол именно в период между 21 и 28 днем после первого. Но если сделать второй укол раньше или позже, человека все равно будут считать полностью вакцинированным.
В вышеуказанных перечнях речь идет только о тех вакцинах, которые применяют в Украине.Обратите внимание: самый поздний срок введения второй дозы вакцины против COVID-19 пока не определен. Это означает, что второй укол, даже если человек его пропустил, надо сделать при первой же возможности.
Но в любом случае Минздрав рекомендует вакцинироваться раньше или позже рекомендованного срока только в при крайней необходимости.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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