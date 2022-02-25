В Министерстве здравоохранения призвали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с ситуацией.
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Что делать, если раздается тревожная сирена
О чрезвычайной ситуации вам сообщат через:
- громкоговоритель (есть в местах массового скопления людей) и инфотабло (экраны торговых центров, движущаяся строка);
- сирены, прерывистые гудки других сигнальных средств – это предупредительный сигнал "внимание всем".
- включите телевидение или радио (в том числе FM-станции): информация передается по официальным каналам в течение 5 минут после сигнала, при наличии интернета – проверьте новостные сайты или включите онлайн-стримы.
- четко следуйте указанным инструкциям после того, как прослушали сообщение;
- оставляйте телерадиоканалы включенными – через них может поступать дальнейшая информация.
Как действовать, если услышали тревожную сирену / Инфографика СБУ
Что делать при обстреле
- Во время стрельбы лучше спрятаться в защищенном помещении (например, в ванной комнате или даже в самой ванной). Когда это невозможно, следует лечь, прикрывшись предметами, способными защитить от обломков и пуль.
- Если вы попали под стрельбу на открытом месте, лучше упасть на землю и закрыть голову руками. Эффективной защитой будет любой выступ, даже тротуар, углубление в земле или канава.
- Укрытием также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки крыльца. Не прячьтесь за автомобилями или киосками – они часто становятся мишенями.
- Где бы вы ни находились, тело должно быть в максимально безопасном положении. Сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и открыв рот, чтобы близкий взрыв не нанес ущерба барабанным перепонкам. Ожидайте, пока стрельба не утихнет, а выстрелов не будет хотя бы в течение 5 минут.
- Укрепите окна клейкой пленкой – это поможет избежать разлета обломков стекла.
Что делать при обстреле стрелковым оружием / Инфографика СБУ
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Артиллерийский обстрел системами залпового огня
- снаряд (ракету) можно увидеть и среагировать, залп реактивной установки хорошо виден. Ночью это яркая вспышка на горизонте, а днем дымные следы ракет;
- организуйте постоянное наблюдение, постоянно держите в поле зрения здания и сооружения, которые находятся рядом и которые можно использовать в качестве укрытия. После сигнала наблюдателя есть несколько секунд, чтобы скрыться.
- прячьтесь в подвале или в другом углубленном помещении. Выбирайте место в углу между несущими стенами и недалеко от окон и дверей, чтобы мгновенно покинуть дом в случае подачи снаряда.
- не выходите из укрытия, не дождавшись хотя бы 10 минут после завершения обстрела, ведь после залпа обычно ведется уточнение результатов стрельбы и корректировка огня или смена позиций.