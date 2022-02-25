Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Четкие инструкции, как поступить, если услышали сирену, опубликовали в Минздраве. В частности, что делать, если оказались в это время на улице или в зоне боевых действий.

В Министерстве здравоохранения призвали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с ситуацией.

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Что делать, если раздается тревожная сирена

О чрезвычайной ситуации вам сообщат через:

громкоговоритель (есть в местах массового скопления людей) и инфотабло (экраны торговых центров, движущаяся строка);

сирены, прерывистые гудки других сигнальных средств – это предупредительный сигнал "внимание всем".

включите телевидение или радио (в том числе FM-станции): информация передается по официальным каналам в течение 5 минут после сигнала, при наличии интернета – проверьте новостные сайты или включите онлайн-стримы.

четко следуйте указанным инструкциям после того, как прослушали сообщение;

оставляйте телерадиоканалы включенными – через них может поступать дальнейшая информация.

Если раздается длинный сигнал сирены продолжительностью до 1 минуты, это значит – "Воздушная тревога". Если раздается короткий сигнал сирены до 5 – 10 секунд, это означает отбой воздушной тревоги.Об отбое тревоги могут также объявлять также с помощью сирены. Во время этой тревоги звучит такой текст:Отбой воздушной тревоги! Всем вернуться к местам работы или проживания. Помогите в этом больным и пожилым людям. Будьте готовым к возможному повторному нападению противника. Всегда имейте с собой средства индивидуальной защиты. Внимательно слушайте сообщения управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны.Также об отбое будут сообщать на официальных информационных каналах города.

Как действовать, если услышали тревожную сирену / Инфографика СБУ

Что делать при обстреле

Во время стрельбы лучше спрятаться в защищенном помещении (например, в ванной комнате или даже в самой ванной). Когда это невозможно, следует лечь, прикрывшись предметами, способными защитить от обломков и пуль.

(например, в ванной комнате или даже в самой ванной). Когда это невозможно, следует лечь, прикрывшись предметами, способными защитить от обломков и пуль. Если вы попали под стрельбу на открытом месте, лучше упасть на землю и закрыть голову руками. Эффективной защитой будет любой выступ, даже тротуар, углубление в земле или канава.

Эффективной защитой будет любой выступ, даже тротуар, углубление в земле или канава. Укрытием также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки крыльца. Не прячьтесь за автомобилями или киосками – они часто становятся мишенями.

Где бы вы ни находились, тело должно быть в максимально безопасном положении. Сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и открыв рот, чтобы близкий взрыв не нанес ущерба барабанным перепонкам. Ожидайте, пока стрельба не утихнет, а выстрелов не будет хотя бы в течение 5 минут.

чтобы близкий взрыв не нанес ущерба барабанным перепонкам. Ожидайте, пока стрельба не утихнет, а выстрелов не будет хотя бы в течение 5 минут. Укрепите окна клейкой пленкой – это поможет избежать разлета обломков стекла.

Сохраняйте спокойствие. От этого будет зависеть, насколько умело и быстро вы сможете справиться с кризисом и минимизировать его последствия. В кризисных условиях будут действовать против вас многочисленные факторы, в частности эмоции.

Что делать при обстреле стрелковым оружием / Инфографика СБУ

Любое кровотечение останавливается методом давления – нужно сильно нажать на ранение, либо руками, либо с помощью подручных средств: полотенец, бинтов.

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Артиллерийский обстрел системами залпового огня

снаряд (ракету) можно увидеть и среагировать, залп реактивной установки хорошо виден. Ночью это яркая вспышка на горизонте, а днем ​​дымные следы ракет;

организуйте постоянное наблюдение, постоянно держите в поле зрения здания и сооружения, которые находятся рядом и которые можно использовать в качестве укрытия. После сигнала наблюдателя есть несколько секунд, чтобы скрыться.

прячьтесь в подвале или в другом углубленном помещении. Выбирайте место в углу между несущими стенами и недалеко от окон и дверей, чтобы мгновенно покинуть дом в случае подачи снаряда.

не выходите из укрытия, не дождавшись хотя бы 10 минут после завершения обстрела, ведь после залпа обычно ведется уточнение результатов стрельбы и корректировка огня или смена позиций.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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