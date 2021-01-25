Ученые описали, как лечили ребенка, который проглотил магнитные шарики. Такая ситуация может быть опасной для здоровья и жизни малышей.

Источник: LiveScience.

Чем опасны магниты

Проблема проглатывания магнитов сейчас стоит острее, чем десятилетие назад, поскольку доступны современные магниты в 10-20 раз мощнее, чем были раньше. Шарики из таких магнитов используют как элементы для скрепления в конструкторах и в головоломках, которые предназначены для взрослых.

Также по теме: Самый большой страх родителей: как девочка 4 месяца жила с батарейкой в ​​горле

Обзор, который опубликовали в 2012 году, показал, что в Северной Америке 42% случаев глотания магнитов за 10 лет пришлись на последний год наблюдений. А в 2014 году игрушки с магнитными шариками были вовсе запрещены в США. После отмены запрета в 2016 году количество госпитализаций по поводу их проглатывания увеличилась на 400%.

В пищеварительном тракте магнитные шарики могут притягиваться друг к другу, что может приводить к повреждениям тканей. Магниты могут притягиваться, находясь в соседних петлях кишечника, это может привести к перфорации его стенки. Глотания одного магнита менее опасно, потому что ему не к чему притягиваться.

Что делать, если ребенок проглотил магнит

Тактика лечения отличается от мероприятий при обычном отравлении.

Не нужно вызвать рвоту у ребенка (не надо пытаться делать промывание желудка).

Нельзя давать что-то есть или пить.

Нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Раннее распознавание и удаление магнитов из редкоземельных металлов очень важно для избежания некрозов (отмирания тканей) и улучшения состояния пациента.