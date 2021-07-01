Почему возникает эрозия зубной эмали
К внешним факторам относятся образ жизни, окружающая среда, профессиональные риски и, конечно, питание. Часто эрозия появляется из-за кислых продуктов и напитков, например, газировки, цитрусовых, вина.
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Признаки эрозии эмали:
- обесцвечивание зубов;
- повышенная чувствительность к горячей или холодной пище;
- увеличение сколов и трещин.
Что делать, если стирается зубная эмаль
Если страдаете от потери эмали или есть проблемы с чувствительностью зубов, лучше обратиться к стоматологу.
Чтобы остановить прогрессирование эрозии эмали, стоматолог назначает восстановительное лечение. Он может порекомендовать:
- жидкость для полоскания рта, содержащую фтор;
- фторидный лак, чтобы укрепить зубную эмаль, не реже одного раза в шесть месяцев;
- нанесение композитного материала на чувствительные поверхности корней.
Использовать реминерализующие гели для зубов лучше после консультации со стоматологом. Он подтвердит диагноз и уточнит, нужно ли средство именно вам.