Эрозия эмали возникает, когда она изнашивается и стирается. Это может произойти из-за внутренних проблем, например кислотного рефлюкса, или внешних.

Почему возникает эрозия зубной эмали

К внешним факторам относятся образ жизни, окружающая среда, профессиональные риски и, конечно, питание. Часто эрозия появляется из-за кислых продуктов и напитков, например, газировки, цитрусовых, вина.

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Признаки эрозии эмали:

обесцвечивание зубов;

повышенная чувствительность к горячей или холодной пище;

увеличение сколов и трещин.

Что делать, если стирается зубная эмаль

Если страдаете от потери эмали или есть проблемы с чувствительностью зубов, лучше обратиться к стоматологу.

Чтобы остановить прогрессирование эрозии эмали, стоматолог назначает восстановительное лечение. Он может порекомендовать:

жидкость для полоскания рта, содержащую фтор;

фторидный лак, чтобы укрепить зубную эмаль, не реже одного раза в шесть месяцев;

нанесение композитного материала на чувствительные поверхности корней.

Использовать реминерализующие гели для зубов лучше после консультации со стоматологом. Он подтвердит диагноз и уточнит, нужно ли средство именно вам.