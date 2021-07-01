Что делать, если стирается зубная эмаль

1 июля 2021 , 16:23
Читати новину українською

Источник:

Mayo Clinic

Эрозия эмали возникает, когда она изнашивается и стирается. Это может произойти из-за внутренних проблем, например кислотного рефлюкса, или внешних.

Почему возникает эрозия зубной эмали

К внешним факторам относятся образ жизни, окружающая среда, профессиональные риски и, конечно, питание. Часто эрозия появляется из-за кислых продуктов и  напитков, например, газировки, цитрусовых, вина.

Также на тему: Зубная боль: что делать, если нет возможности попасть к стоматологу

Признаки эрозии эмали:

  • обесцвечивание зубов;
  • повышенная чувствительность к горячей или холодной пище;
  • увеличение сколов и трещин.

Что делать, если стирается зубная эмаль

Если страдаете от потери эмали или есть проблемы с чувствительностью зубов, лучше обратиться к стоматологу.

Чтобы остановить прогрессирование эрозии эмали, стоматолог назначает восстановительное лечение. Он может порекомендовать:

  • жидкость для полоскания рта, содержащую фтор;
  • фторидный лак, чтобы укрепить зубную эмаль, не реже одного раза в шесть месяцев;
  • нанесение композитного материала на чувствительные поверхности корней.

Использовать реминерализующие гели для зубов лучше после консультации со стоматологом. Он подтвердит диагноз и уточнит, нужно ли средство именно вам.

Автор: Олександр Бевза