Чем могут быть опасны укусы пчел и ос, как отличить обычную реакцию на укус от аллергической и какие признаки того, что вам срочно нужна медицинская помощь, рассказала доктор-аллерголог, кандидат медицинских наук, член Европейской Академии аллергии и клинической иммунологии Анастасия Левченко.

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Опасность укуса пчел и ос

Укус пчелы, осы или шершня может иметь много неприятных симптомов, кроме болевого. Дело в том, что их яд содержит комплекс ферментов, вызывающих токсические реакции организма – воспаление, покраснение, боль, зуд, жжение. При отсутствии аллергической реакции, такие симптомы быстро происходят.

Все это первичные и предсказуемые реакции нашего организма на укусы насекомых. Подобные симптомы возникают практически при каждом укусе медоносных пчел, ос и шершней – именно так действует их яд на наш организм.

Анастасия Левченко “К стандартной реакции на токсины яда насекомых может присоединится второй вид реакций организма – аллергические. А, кроме этого, может добавиться аллергическая реакция на пыльцу, растения, которые "посещала" эта пчела или оса. Аллергическая реакция вызывает развитие опасных для здоровья человека реакций от крапивницы до анафилаксии”.

Какова самая опасная аллергическая реакция на укус насекомых

Самая тяжелая аллергическая реакция на укус пчелы – это анафилаксия (острая и быстрая аллергическая реакция, которая имеет опасность для жизни и сопровождается отеками на коже, кашлем и затрудненным дыханием, болями в животе, рвотой и другими реакциями).

Анафилактическая реакция в тяжелой форме (анафилактический шок) приводит к нарушению работы сердца, снижению сердечного выброса, снижению кровяного давления, спутанности сознания, тревожности, потере сознания. В этих тяжелых случаях, если больному немедленно не будет оказана медицинская помощь, анафилактический шок может завершиться смертью.

Но хорошая новость заключается в том, что подобные реакции случаются очень редко. В Европе, согласно статистике, летальность из-за аллергических реакций на укусы пчел составляет 300 – 400 человек в год.

Анафилаксия на укусы пчел и ос имеют тяжелые проявления в виде отека Квинке, крапивницы или даже анафилактического шока. Он поражает несколько систем организма, развиваясь чаще всего от нескольких до 30 минут после укуса. Его проявления при укусах пчел и ос:

головокружение,

выраженный отек,

расстройства дыхания,

падение артериального давления,

потеря сознания,

высыпание,

крапивница,

зуд,

боль в животе,

тошнота, рвота.

Также важно понимать, что, если после укуса не было выраженной местной реакции и она появилась только через 2 – 3 дня, или же боль и воспаление не уменьшились – это означает, что к месту укуса добавилась бактериальная инфекция.

Как быстро снять боль после укуса насекомых

Так как в яде содержится комплекс ферментов и биологически активных веществ, первое, что мы можем сделать – это промыть рану водой, обработать антисептиком, извлечь жало (при укусе пчелы) и приложить холод. Можно обойтись и мокрым полотенцем, но лучше, чтобы это был лед или что-то замороженное.

Прикладывать лед нужно аккуратно, обмотав его тканью, чтобы не вызвать дополнительное обморожение. Холод уменьшит боль и отек, но важно прикладывать холод в первые часы после укуса. Через сутки прикладывать холод уже нет смысла.

Обеззараживание особенно важно при укусе ос, поскольку если пчелы в основном летают с цветка на цветок, собирая нектар и пыльцу, то осы – часто живут на свалках, мусорных кучах, гниющих фруктах или овощах. Как результат – жало осы имеет большое количество различных бактерий. Именно поэтому место укуса осы нужно особенно тщательно обеззараживать. Если этого не сделать, через 2 – 3 дня может развиться воспаление.

Анастасия Левченко “В моей практике был такой случай: пациент после укуса осы обратился через 2 – 3 дня, когда его рука уже заметно распухла. Он думал, что это аллергическая реакция на укус. За это время из-за плохого обеззараживания развилась бактериальная инфекция – возникло рожистое воспаление”.

Важно не расчесывать место укуса, даже если рана сильно чешется. Далее можно принять антигистаминные препараты 2 поколения для уменьшения отека. Чтобы помочь себе через сутки – можно использовать мази, которые содержат глюко-кортикостероиды, которые помогут снять отек и болевые ощущения.

В течение нескольких дней после укуса важно пить больше жидкости, это будет способствовать быстрому выведению токсинов пчелиного яда из организма.

Имеет ли значение – укусила вас пчела или оса

Да, имеет и это важно помнить. Нужно разграничивать укус осы и пчелы. Пчела оставляет жало в месте укуса и погибает. У осы гладкое жало и она не оставляет его в месте укуса. Одна оса может ужалить вас несколько раз, поскольку не умирает после того, как укусила человека.

Жало пчелы нужно извлечь как можно быстрее, поскольку оно имеет зазубрины и небольшой мешочек-резервуар, из которого яд может поступать в ваше тело еще в течение 30 – 40 минут после укуса. Извлекая жало, вы прекращаете поступление яда. Делать это лучше аккуратно с помощью пинцета.

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Как понять, что у вас началась аллергическая реакция на укус насекомого

В зоне риска аллергики, которые уже страдают на один из видов аллергии. Обычно аллергическая реакция на укус насекомого возникает довольно быстро – сразу же или в течение 15-20 минут после укуса.

Если у вас раньше уже были аллергические реакции на укусы насекомых, то вы должны понимать, что при повторных укусах у вас будет примерно такая же, или еще более выраженная аллергическая реакция, поэтому в вашем случае, нужно обязательно всегда иметь с собой адреналиновую ручку или даже две.

Также врач аллерголог может провести молекулярную диагностику, после которой рекомендовать пройти АСИТ (аллерген специфическую иммунотерапию), что бы научить ваш организм не реагировать на укусы аллергией.

Когда обращаться в больницу

При укусе осы или пчелы, важно правильно оценить ситуацию в зависимости от того, кто и сколько раз укусил. Укусы в голову, область шеи и особенно в слизистые рта и носа, например в язык – самые опасные, так как вызывают выраженный отек и могут привести к перекрытию доступа кислорода.

Поэтому укусы в эту область требуют обязательного обращения к врачу и быстрой реакции пострадавшего или его близких. Также скорая медицинская помощь вам понадобится и в том случае, если вы получили множественные укусы. Особенно опасны случаи, когда вас укусили 10-15 и более насекомых, поскольку из-за количества полученного яда, может развиться выраженная общая токсическая реакция