Что делать, если вас не записали на вторую дозу вакцины против COVID-19: объяснение Минздрава

В Министерстве здравоохранения объяснили, что делать, если вас не записали на ревакцинацию второй дозой и предложили три варианта действий.

Вторая прививка является гарантированной

В ведомстве отметили, что все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую. Это касается всех вакцин, которые используются в Украине.

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Для вакцинации второй дозой вас должны пригласить телефонным звонком по контакту, который вы оставили после первой прививки.



Что делать, если вас не пригласили на вторую дозу вакцинации / инфографика Минздрава

Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.

Записи о прививках хранятся на уровне центральной базе данных электронной системы здравоохранения и с разрешения пациента доступны соответствующим медицинским работникам.

Да что делать, если вас не записали?

Ближе к дате второй прививки можно обратиться:

если вас вакцинировали в пункте прививки – к тому же пункту прививки или же, в случае изменения локации, к ближайшему. Также можно обратиться к семейному врачу;

если вакцинировали в центре массовой вакцинации – к тому же центру вакцинации, или в случае смены локации, к ближайшему;

если вас вакцинировали организованно мобильными бригадами – к работодателю.

Также записаться на вторую дозу в центр массовой вакцинации можно через сайт Helsi (при наличии свободных мест) или прийти в центр и занять место в живой очереди.

Если вам отказали в прививке, в Минздраве советуют обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 60 12 19.



Как самостоятельно записаться на вторую дозу вакцины / инфографика Минздрава

Динамика вакцинации против COVID-19 в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 1 933 946 граждан:

из них получили 1 дозу – 1 933 944 человека,

полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 649 524 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей).

Всего проведено 2 583 468 прививок. В течение последних суток привито 81 637 человек.

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