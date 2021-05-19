Если человек говорит, что он вот-вот потеряет сознание, попросите его лечь или сесть, опустив голову между колен. Дайте попить воды и чего-нибудь пожевать. Подышите вместе с ним: несколько глубоких вдохов успокоят вас обоих.
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Если человек уже упал, не пытайтесь его поднять или посадить: головному мозгу сейчас очень нужна кровь, и лежа она быстрее поступит в мозг. Не надо хлопать по щекам, растирать нашатырным спиртом виски или под носом и поливать водой.
Что делать, когда человек потерял сознание
Положите человека на спину и проверьте, дышит ли он. Проверить можно тремя способами:
- посмотрите, поднимается ли и опускается грудь;
- прислушайтесь к дыханию;
- наклонитесь и попытайтесь почувствовать дыхание на своей щеке.
Если травм нет и человек дышит, поднимите ноги выше уровня сердца, примерно на 30 сантиметров, если это возможно. Так крови от ног будет проще поступать в мозг. Отпустите ремень, воротник или другую тесную одежду.
Если обморок произошел в помещении, откройте окно. Можно протереть лицо прохладной водой. Чтобы обморок не повторился, не поднимайте потерявшего сознание слишком быстро.
Когда вызвать скорую
Если человек не приходит в сознание в течение одной минуты, звоните в скорую помощь по номеру 103. Если пострадавший не дышит, сразу же вызовите медиков. Затем начинайте сердечно-легочную реанимацию (СЛР) и продолжайте до тех пор, пока не прибудет помощь или человек не начнет дышать.
Если человек получил травму, когда падал, приложите к синякам холод, а порезы промойте водой и накройте повязкой. Кровотечение лучше всего остановить прямым нажатием на рану: закрываете чистой тканью и с силой давите на нее рукой. Не двигайте пострадавшего, если подозреваете, что он что-то сломал. Позвоните в скорую и оставайтесь с ним до ее приезда.