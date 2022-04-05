Когда человек пропускает прием пищи, это приводит к обострению чувства голода и еще большему стрессу для организма.
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Пропустив обед или ужин, люди чувствуют раздражительность и усталость. Поэтому так важно стараться есть даже во время пониженного аппетита.
Как улучшить аппетит
- Обратите внимание на питательность пищи. Можно добавить в рацион фрукты, орехи и сухофрукты и разложить их по карманам и в разных частях дома, чтобы всегда можно было перекусить. Если ничего не хочется, можно пить фруктово-молочные коктейли.
- Нюхайте пищу – запахи улучшают аппетит, причем любые. К примеру, при вдыхании мясного запаха у человека может возникнуть желание съесть мяса и соленого. Добавьте в блюда специи и ешьте обед или ужин с соусом. Мясо предварительно маринуйте.
- Старайтесь не есть наедине. Исследования показывают, что обед или ужин в компании других людей увеличивает потребление пищи.
- Сделайте так, чтобы блюда выглядели аппетитно. Используйте яркую посуду, а овощи и фрукты хорошо сервируйте.
- Занимайтесь спортом. Даже легкие физические упражнения сжигают калории, что может повысить чувство голода и желание что-нибудь съесть.
Также аппетит может исчезнуть из-за того, что пища начинает казаться невкусной, похожей на резину. В этом случае старайтесь медленно жевать и анализировать текстуру продукта и звуки при откусывании. Чтобы усилить ощущение, можно есть что-то хрустящее. Исследователи выяснили, что кислые и терпкие продукты стимулируют вкусовые рецепторы. Поэтому добавляйте в рацион цитрусовые, например лимон, апельсин и лайм.