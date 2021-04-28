Педиатр Юлия Самофал рассказала, что следует делать, если человек укололся использованной иглой.

Читайте также В ВОЗ назвали причину рекордной заболеваемости COVID в Индии

В NCBI опубликовали данные о рисках заражения среди медицинских работников. Так, для гепатита В они составляют от 2% до 40%, гепатита С – 3-10%. ВИЧ – 0,2-0,5%.

"Риски зависят от многих факторов: размера иглы, глубины проникновения, количества крови, попавшей при ранении и концентрации в ней вируса", – добавила Юлия Самофал.

По словам врача, в отличие от ситуации с медицинскими работниками, источник крови в иглах и шприцах, которые находятся на улице, обычно неизвестен.

А повреждение не происходит сразу после использования иглы, она редко содержит остатки свежей крови, а вирус, который мог быть в крови, испытал влияние света и температуры. Вследствие этого риски уменьшаются. В любом случае надо действовать быстро для предупреждения рисков заражения,

– заявила врач-педиатр.

Что делать, если вкололись использованной иглой

подождите, чтобы кровотечение прошло в течение нескольких минут;

промойте рану водой;

не пытайтесь очистить рану или отсасывать кровь;

высушите и заклейте рану пластырем;

отправляйтесь в ближайший травмпункт или кабинет доверия, или центр ВИЧ / СПИДа.

Там врач оценит ваши риски на инфицирование и спросит о травме. Он должен будет узнать когда, где и как это произошло, в каком состоянии была игла — открытая или закрытая, с имеющимися признаками остатков крови или без, как именно произошел контакт с иглой и как глубоко она проникла под кожу.

Юлия Самофал написала, если будет установлено, что риски инфицирования отсутствуют — вы действительно можете перестать волноваться.

Если врач оценил риски заражения высокими, тогда, вероятно, что вам понадобится что-то из этого перечня: