Педиатр Юлия Самофал рассказала, что следует делать, если человек укололся использованной иглой.
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В NCBI опубликовали данные о рисках заражения среди медицинских работников. Так, для гепатита В они составляют от 2% до 40%, гепатита С – 3-10%. ВИЧ – 0,2-0,5%.
"Риски зависят от многих факторов: размера иглы, глубины проникновения, количества крови, попавшей при ранении и концентрации в ней вируса", – добавила Юлия Самофал.
По словам врача, в отличие от ситуации с медицинскими работниками, источник крови в иглах и шприцах, которые находятся на улице, обычно неизвестен.
А повреждение не происходит сразу после использования иглы, она редко содержит остатки свежей крови, а вирус, который мог быть в крови, испытал влияние света и температуры. Вследствие этого риски уменьшаются. В любом случае надо действовать быстро для предупреждения рисков заражения,
– заявила врач-педиатр.
Что делать, если вкололись использованной иглой
- подождите, чтобы кровотечение прошло в течение нескольких минут;
- промойте рану водой;
- не пытайтесь очистить рану или отсасывать кровь;
- высушите и заклейте рану пластырем;
- отправляйтесь в ближайший травмпункт или кабинет доверия, или центр ВИЧ / СПИДа.
Там врач оценит ваши риски на инфицирование и спросит о травме. Он должен будет узнать когда, где и как это произошло, в каком состоянии была игла — открытая или закрытая, с имеющимися признаками остатков крови или без, как именно произошел контакт с иглой и как глубоко она проникла под кожу.
Юлия Самофал написала, если будет установлено, что риски инфицирования отсутствуют — вы действительно можете перестать волноваться.
Если врач оценил риски заражения высокими, тогда, вероятно, что вам понадобится что-то из этого перечня:
- профилактика антибиотиками для избежания кожной инфекции,
- прививка против гепатита В,
- профилактическая терапия от ВИЧ,
- образцы вашей крови могут быть проверены на гепатит В, гепатит С или ВИЧ сразу или после определенного промежутка времени.