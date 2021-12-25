Что делать и куда обращаться, если обнаружили у себя положительный тест на ВИЧ

Каждый третий ВИЧ-положительный украинец не знает о своем статусе. Единственный способ узнать, есть ли у вас ВИЧ – это пройти тестирование, поскольку симптомы болезни могут не проявляться в течение многих лет.

Но что делать, если тест на ВИЧ положительный? Журналисты 24 канала поговорили с Жанеттой Матвейко – ВИЧ-позитивная женщина. Она уверена, что сегодня ВИЧ – это не приговор, поэтому помогает тем, кто впервые услышал о своем диагнозе.

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Куда обращаться при обнаружении ВИЧ

Жанетта сказала, если вы пришли к семейному врачу, вам сделали тест, и он оказался положительным, нужно обратиться во Львовский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, что на Лысенко, 45 (если вы во Львове) для дальнейшего консультирования и сопровождения. ​​Или в любой центр борьбы со СПИДом в вашем городе.

Там есть социальные работники, наши девушки и ребята, которые вам помогут пройти те барьеры и препятствия. Они будут с вами бок о бок проходить тот путь, пока вы не станете уже немножко крепче и будете принимать АРТ-терапию,

– пояснила женщина.

Антиретровирусная терапия (АРТ) – что это? Метод терапии ВИЧ-инфекции, состоящий из комбинации нескольких противовирусных препаратов. АРТ снижает количество вируса (или вирусную нагрузку) в крови и биологических жидкостях. Такая терапия рекомендуется всем людям с ВИЧ, независимо от того, как долго они заражены. АРТ также снижает вероятность передачи ВИЧ другим людям, если принимать ее по назначению.

Если впервые узнали о ВИЧ-положительном статусе: совет

Жанетта также поделились несколькими советами по собственному опыту. Отметила, что для нее это была ступенька для того, чтобы начать жизнь по-новому.

"Это белій лист с которого можно писать свою историю жизни. Сегодня не надо бояться, потому что ВИЧ-положительные, так же как инсулинозависимые, которые принимают лекарства. Сегодня они доступны. Мы живем в такое время, что это все доступно", – отметила Жанетта.

И посоветовала каждому сделать тест и не ходить к врачам, когда уже "припекло".

Где сдать тест на ВИЧ

Тестирование на ВИЧ в Украине доступно. Вы можете сделать тест на ВИЧ:

у своего семейного врача, педиатра или терапевта,

в центрах профилактики и борьбы со СПИДом,

представительствах профильных общественных организаций,

в мобильных амбулаториях и других учреждениях,

вы можете сделать тест самостоятельно, купив экспресс-тест на ВИЧ в аптеке.

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