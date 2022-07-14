Насколько опасен борщевик

Коварство борщевика также заключается в том, что сначала после прикосновения не вызывает никаких неприятных ощущений, а через часы или даже дни при попадании на это место солнечных лучей могут появиться ожоги – это называется фитофотодерматит.

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А попадание сока в глаза может вызвать даже слепоту. При вдыхании и глотании пыльцы борщевика возникает раздражение гортани, тошнота и рвота. Если долго находиться в кустарниках борщевика без маски, может случиться потеря сознания. А при аллергии на его пыльцу возможны отек гортани и смерть.

Как уничтожить борщевик и не пострадать

Борщевик нужно уничтожать по описанным выше причинам, но делать это нужно правильно, чтобы не причинить себе вреда:

работайте в маске, очках, перчатках, одежде с длинными рукавами и штанинами из непромокаемой ткани и в закрытой обуви, так как сок борщевика может разбрызгиваться при скашивании;

не прикасайтесь к растению голыми руками;

постирайте одежду после работы с борщевиком;

промойте инструменты;

держите воду и мыло вблизи места уничтожения борщевика при контакте с его соком.

Что делать после контакта с борщевиком

Если контакт борщевика с кожей, глазами или ртом произошел, нужно действовать немедленно:

сразу промыть пораженный участок кожи холодной водой с мылом;

защищать открытые участки кожи от солнца в течение 48 часов;

при появлении реакции можно нанести крем со стероидами, например гидрокортизоном, это может снизить выраженность реакции;

при попадании сока в глаза нужно промыть водой и носить солнцезащитные очки;

При появлении реакции на коже или слизистых следует обратиться к врачу.

Иногда участок кожи после контакта с борщевиком может оставаться чувствительным к солнечному свету несколько лет, поэтому нужно пользоваться солнцезащитным кремом или закрывать его от солнца.