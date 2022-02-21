Что делать при подозрении на коронавирус, если нет семейного врача
Источник:Минздрав
Если у человека нет семейного врача, но есть симптомы коронавируса, ему нужно обратиться на "горячую линию" Министерства здравоохранения.
Там подскажут, что делать. Всеукраинский контакт-центр по противодействию распространению коронавирусной болезни работает круглосуточно.
Внимание Вакцинация от гриппа: почему это важно во время пандемии COVID-19Важно: горячая линия Минздрава– 0 800 60 20 19.
Также можно обратиться на "горячие линии" своих регионов, номера которых указаны на сайтах местных областных администраций.
Еще один, но крайний вариант
Есть еще один вариант – позвонить по номеру 103. Диспетчер экстренной медицинской помощи опросит и определит, нужна ли пациенту скорая помощь. Если причин для госпитализации нет, человеку дадут советы по лечению и самоизоляции.
Экстренная медицинская помощь выезжает на вызов лишь в тех случаях, когда существует прямая угроза жизни и здоровью человека. Решение по госпитализации бригада скорой принимает, проведя обследование,
– рассказали в Минздраве.
Но отметим, что не стоит беспокоить скорую помощь при наличии легких симптомов, не попробовав перед этим обратиться на "горячую линию".
Когда точно стоит вызвать скорую помощь:
- при болях в грудной клетке;
- при признаках дыхательной недостаточности;
- при сатурации менее 92% (измерять пульсоксиметром).
Когда стоит вызвать скорую при подозрении на коронавирус / инфографика Минздрава
Кроме этого, пациенты с признаками гриппа, COVID-19 или других респираторных инфекций могут открыть электронный больничный без визита к врачу.