Что делать при подозрении на коронавирус, если нет семейного врача

Если у человека нет семейного врача, но есть симптомы коронавируса, ему нужно обратиться на "горячую линию" Министерства здравоохранения.

Там подскажут, что делать. Всеукраинский контакт-центр по противодействию распространению коронавирусной болезни работает круглосуточно.

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горячая линия Минздрава– 0 800 60 20 19.

Также можно обратиться на "горячие линии" своих регионов, номера которых указаны на сайтах местных областных администраций.

Еще один, но крайний вариант

Есть еще один вариант – позвонить по номеру 103. Диспетчер экстренной медицинской помощи опросит и определит, нужна ли пациенту скорая помощь. Если причин для госпитализации нет, человеку дадут советы по лечению и самоизоляции.

Экстренная медицинская помощь выезжает на вызов лишь в тех случаях, когда существует прямая угроза жизни и здоровью человека. Решение по госпитализации бригада скорой принимает, проведя обследование,

– рассказали в Минздраве.

Но отметим, что не стоит беспокоить скорую помощь при наличии легких симптомов, не попробовав перед этим обратиться на "горячую линию".

Когда точно стоит вызвать скорую помощь:

при болях в грудной клетке;

при признаках дыхательной недостаточности;

при сатурации менее 92% (измерять пульсоксиметром).

Когда стоит вызвать скорую при подозрении на коронавирус / инфографика Минздрава

Кроме этого, пациенты с признаками гриппа, COVID-19 или других респираторных инфекций могут открыть электронный больничный без визита к врачу.