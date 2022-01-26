Что делать при растяжении мышц

Чтобы облегчить боль при растяжении, в первую неделю после травмы нужно прикладывать лед, использовать эластичный бинт, и по возможности держать поврежденную мышцу выше уровня сердца.

Далее нужно восстанавливать функцию мышцы – постепенно ее тренировать и увеличивать физическую активность. Если боль и отек усиливаются и не проходят или вы не можете двигать мышцей – нужно обратиться в травмпункт.

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Хирург назначит лечение, например, обезболивающие, миорелаксанты или стероидные препараты. При сильном растяжении с разрывом мышц врач может посоветовать хирургическое лечение.

Чаще всего растяжение случается, когда мышца растянулась до предела своих возможностей или очень сократилась – например, если мы резко поднимаем что-то тяжелое, неудачно падаем или просто делаем неловкое движение. Еще растяжение возникает, когда мышца слишком много работает без отдыха. Это в основном касается спортсменов.

При растяжении возникает кровоподтек, отек в области повреждения и мышечная боль, которая усиливается при физической активности.

Что делать с растяжением

Чтобы уменьшить боль в первые 3 – 7 дней после травмы, нужно:

дать мышцам отдохнуть, чтобы место травмы заживало, а когда боль уменьшится – начать медленные движения. При легком и умеренном растяжении нужно отдыхать около двух дней, а при сильном – 10 – 14;

приложить к поврежденному месту пакет со льдом, а под пакет – полотенце, чтобы не повредить кожу;

забинтовать поврежденную ногу или руку эластичным бинтом, чтобы уменьшить отек;

держите поврежденную мышцу выше уровня сердца, если это возможно. Например, если растянули мышцы голени – положите ногу на подушки, это помогает уменьшить боль и отек.

Кто в группе риска

Риск растянуть мышцы выше в преклонном возрасте, а также при мышечной усталости или если раньше у человека уже были мышечные травмы. Также риск повреждения выше, если не разогреваться перед тренировкой, напрягать мышцы дольше, чем обычно, или если есть проблемы со стопами, например кости выпирают, на пальцах ног или пяточная шпора.

Растяжение мышц ног чаще встречается у людей, которые занимаются спортом, бегают, танцуют и катаются на водных лыжах.

Как избежать растяжения