Однако такая памятка является актуальной в контексте военных действий и непредсказуемого поведения агрессора – России.

Внимание Джонсон опасается, что Россия может применить в Украине химическое оружие

Химическое оружие – что это? Химическое оружие – инструмент массового поражения на основе отравляющих веществ. В состав такого оружия входят собственно токсичные химикаты (хлор, иприт, зарин), носители химикатов (химические снаряды) и устройства управления для доставки оружия к цели.

Каждый тип веществ вызывает различные симптомы, среди них могут быть:

одышка, посинение губ и лица (фосген, хлор),

покраснение кожи и зуд с последующими язвами (иприт),

судороги, раздражение слизистых, сужение зрачков, боль в груди, потливость, паралич (зарин).

Первые действия в случае химической атаки или аварии на предприятии:

плотно закройте окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;

заклейте щели в окнах бумагой или скотчем;

включите телевизор или радио для получения дальнейших указаний;

предупредите близких об опасности и возможной эвакуации;

выключите бытовые приборы и газ.

Что иметь с собой: в случае эвакуации возьмите с собой аптечку.

Как одеться: оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

Как защитить дыхание: используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или:

2–5% раствором питьевой соды (в случае поражения хлором),

уксусной или лимонной кислоты (в случае поражения аммиаком).

Памятка действий в случае химической атаки / инфографика 24 канала / Источник Минздрава

Как действовать: покиньте помещение, воспользовавшись лестницей. На улице не бегите, не касайтесь каких-либо предметов, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего.

Примечание! В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака – низинами.

Обязательно старайтесь как можно быстрее покинуть зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Памятка действий в случае химической атаки / инфографика 24 канала / Источник Минздрава

Помощь в зависимости от вида токсического вещества

первая помощь в случае отравления хлором

Пострадавшего нужно немедленно вывести на свежий воздух, плотнее укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в течение 15 минут.

Пострадавший не должен передвигаться самостоятельно. Транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа. Если человек в обмороке, не дышит – сделайте непрямой массаж сердца или искусственное дыхание. Основным средством борьбы с хлором является вода.

первая помощь в случае отравления аммиаком

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух. Транспортировка возможна только в положении лежа. Обеспечьте тепло и спокойствие, дайте увлажненный кислород, по возможности. Также смойте осевший загрязнитель с тела, смените одежду.

первая помощь в случае отравления фосгеном

Пострадавшего нужно немедленно вынести на свежий воздух. При необходимости дать кислород и промыть глаза теплой водой. За человеком, который поражен действием фосгена, стоит наблюдать 48 часов, ведь в течение этого времени может развиться отек легких, что является крайне опасным явлением и угрозой для жизни.

первая помощь в случае отравления фосфином

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух. Смойте возможное загрязнение и смените одежду. При необходимости дайте кислород, активированный уголь из расчета 1 грамм на килограмм веса человека.

первая помощь в случае отравления хлоридом водорода

Опять же пострадавшего нужно немедленно вынести на свежий воздух. Смыть с частей тела возможное загрязнение минимум в течение трех минут и сменить одежду. При необходимости промыть глаза простой водой или солевым раствором в течение 15 минут. Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.

первая помощь в случае отравления оксидами азота

Пострадавшего нужно немедленно вынести на свежий воздух и смыть возможное загрязнение минимум в течение 15 минут. Также измените одежду и промойте глаза не менее 15 минут. Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.

Первая помощь при поражении различными химикатами / Инфографика 24 канал / Источник Минздрав

Почему сейчас так много говорят о химическом оружии

Россия активно продвигает в медиапространстве фейки о "химическом оружии" в Украине. Это на самом деле беспокоит, ведь может указывать на планирование в Кремле еще одной ужасной спецоперации.

Это мнение уже озвучили официально, в частности, глава МИД Дмитрий Кулеба и президент Украины Владимир Зеленский, который заметил: "Хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других".

Опасения относительно применения химоружия россиянами в Украине озвучили и в администрации США.

В целом для России это не является чем-то новым – враг неоднократно применял химическое оружие – например, во время нападения на политических оппонентов президента Владимира Путина, в частности, на Алексея Навального. К тому же Путин поддерживает сирийского лидера Башара Асада, режим которого "неоднократно применял химическое оружие".

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