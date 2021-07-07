Что есть, чтобы избежать болезней сердца

Исследования показывают, что для того, чтобы сохранить здоровье сердца, в рационе должна преобладать растительная пища. И ученые знают, чем можно заменить вкусные, но вредные продукты.

Исследователи заметили, что с точки зрения сердечно-сосудистого риска нельзя считать "ядом" какие-то определенные продукты. Вопрос просто в количестве и частоте потребления.

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Существуют убедительные доказательства того, что низкое потребление соли и продуктов животного происхождения, а также повышенное потребление продуктов растительного происхождения связаны со снижением риска атеросклероза. То же самое касается замены сливочного масла и других животных жиров на нетропические растительные жиры, такие как оливковое масло.

Новые данные позволяют дифференцировать переработанное и красное мясо – оба связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Как часто употреблять разные виды мяса

Мясо птицы – можно употреблять до трех порций по 100 граммов в неделю.

Красное мясо (говядина, свинина, баранина) следует ограничивать двумя порциями по 100 граммов в неделю.

Переработанное мясо (бекон, сосиски и колбаски) – можно употреблять лишь изредка.

Эти продукты можно заменить: что советуют есть ученые

Красное мясо можно заменить бобовыми (до четырех порций по 180 граммов в неделю).

Не стоит забывать о рыбе, которой должно быть 2 – 4 порции по 150 граммов в неделю.

Ежедневное употребление фруктов и овощей следует увеличить по 400 граммов в неделю соответственно.

Что касается орехов, то их рекомендуют есть горсть (около 30 граммов) в день.

Можно употреблять небольшое количество сыра (три порции по 50 г в неделю) и йогурта (200 г в день),

Что касается злаков – продукты с высоким гликемическим индексом (например, белый хлеб и белый рис) связаны с повышенным риском атеросклероза, поэтому потребление должно быть ограничено двумя порциями в неделю. В противном случае их следует заменить на цельнозерновые продукты (например, цельнозерновым хлебом, рисом, овсом, ячменем) и продуктами с низким ГИ.

Кофе и чай рекомендуют употреблять до трех чашек в день, а темного шоколада – до 10 граммов в день.

Исследователи заметили, что еда должна приносить удовольствие, ведь только так можно мотивировать людей к долгосрочным здоровым изменениям.