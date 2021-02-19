Крупнейшее исследование показало, какие паттерны питания способствуют профилактике рака толстой кишки (колоректального рака).

Колоректальный рак – третья по распространенности в мире злокачественная опухоль. Известно, что риск этого вида рака выше при плохой диете, ожирении, низкой физической активности.

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Ранее многие исследования показали связь между риском рака толстой кишки и типом питания. Группа ученых из США и Малайзии проанализировала почти 10 тысяч научных публикаций, посвященных этому вопросу, чтобы выбрать наиболее правдивые рекомендации.

Какие диеты самые лучшие для профилактики рака толстой кишки

Наиболее выраженное профилактическое действие ученые обнаружили в здоровом питании, средиземноморской диете, полувегетарианской диете и вегетарианской диете с добавлением морских продуктов.

Исследование подтвердило, что западный паттерн питания (он включает большое количество красного и обработанного мяса, готовой пищи, жиров, соли, сахара, рафинированных и крахмалистых продуктов) увеличивает риск развития рака толстой кишки. С высоким риском связано употребление не менее одной порции алкоголя (эквивалент 10 мл чистого спирта) в день.

Какие продукты есть для профилактики рака толстой кишки

Наиболее полезными для профилактики рака толстой кишки группами продуктов оказались цельнозерновые продукты, бобовые, неферментированное молоко, фрукты и овощи.

Самым выразительным защитным действием обладают продукты, богаты витамином D и кальцием, клетчатка и йогурт. Цинк, магний, витамин B6, витамин D, витамин Е, фолиевая кислота оказались полезными как в составе пищи, так и в биоактивных добавках.