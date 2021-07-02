ВОЗ пока не рекомендуют смешивать вакцины

Представитель консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Йоахим Хомбу заявил, что сейчас в ведомстве есть данные только по нескольким препаратам.

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В ВОЗ также отметили, что имеющиеся исследования показывают, что после комбинации препаратов от AstraZeneca и Pfizer иммунный ответ организма хороший.

Эти результаты являются обнадеживающими. В то же время сейчас проходят дополнительные исследования, в том числе с препаратами других производителей. Пока мы не можем предоставить общую рекомендацию и сказать, что совмещать вакцины можно как угодно,

– добавил Хомбу.

В ВОЗ считают, что пока нет достаточно данных относительно других вакцин – стоит подождать и не объявлять никаких рекомендаций по комбинированию вакцин.

Что известно о комбинирования вакцин

К слову, сегодня украинский Минздрав позволил комбинировать препараты для вакцинации от COVID-19, однако не всех производителей. Так, например, если неизвестно, каким препаратом был вакцинирован человек, получил ли он прививки мРНК вакциной от компании Moderna, то вторую дозу следует вводить препаратом от Pfizer.

Если после первой дозы AstraZeneca были зафиксированы тромбозы или другие заболевания, или же в стране дефицит вакцины, тогда человек может получить вторую дозу мРНК-вакциной, то есть Pfizer.

Но без необходимости вакцины не будут смешивать!

Исследование третьей дозы AstraZeneca

Кроме того, ученые Оксфордского университета обнаружили, что введение третьей дозы вакцины от AstraZeneca более чем через 6 месяцев оказалось эффективным – это улучшило показатель уровня антител и способность Т-клеток бороться с коронавирусом.