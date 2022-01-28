Что известно о новой мутации Омикрона: ученые сказали, стоит ли волноваться

Недавно ученые зафиксировали новую мутацию штамма Омикрон. Подвариант Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже обозначила как "новый штамм для отслеживания".

Официально "сын Омикрона" получил название BA.2. Большинство мутаций такие же, как и у оригинального "Омикрона" (BA.1).

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Однако BA.2 имеет несколько новых видоизменений в области генома, кодирующие спайк-белок, который закрепляет внешнюю часть вируса и помогает ему проникнуть в клетки-хозяева. Они потенциально могут повлиять на функционирование вируса.

Поэтому ВОЗ попросила официальных лиц во всем мире следить за этим.

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Предварительные данные свидетельствуют о том, что BA.2 может распространяться легче, чем Омикрон. Хотя для подтверждения этого требуется больше данных. Также еще нужно понять, какое влияние увеличение передачи может иметь на госпитализацию и смерть.

Сейчас BA.2 обнаружили в 49 странах мира и 17 штатах США.

Всего зарегистрировали более 10 800 случаев.

Пока рано говорить, вызывает ли этот подвариант повод для беспокойства. Так считает Эдвард Уолш, доктор медицинских наук, профессор инфекционных заболеваний Медицинского центра Университета Рочестера.

Появление новых вариантов и подвариантов не является неожиданным. На самом деле мы наблюдали за тремя подвариантами Дельты, которые ничего не значили,

– сказал он.

Важно отметить, что ВОЗ до сих пор не нашла никаких оснований обозначать этот подвариант как "вызывающий беспокойство" или даже "интерес". Пока они отслеживают, вызывает ли этот BA.2 более тяжелое заболевание.

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В конце концов, ученым еще необходимо ответить на несколько вопросов, на которые они пока не знают ответов: