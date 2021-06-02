Новым санврачом стал Игорь Кузин

Известно, что Игорь Кузин до сих пор работал в Центре Общественного здоровья, а именно был исполняющим обязанности гендиректора ведомства, на этой должности он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.

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В мае его также избрали заместителем председателя Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья (IANPHI).

Игорь Кузин – эпидемиолог, специалист в области общественного здоровья, магистр общественного здоровья. Специализация – "Организация и управление здравоохранением".

Биография Игоря Кузина

Источник: ЦОЗ

Образование

В 2007 году окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, специальность "Медико-профилактическое дело".

В 2016 году – Варненский медицинский университет (Болгария), магистерская программа по общественному здоровью.

Профессиональный опыт