Что известно о новом санитарном враче Игоре Кузине

2 июня Кабинет Министров Украины назначил на должность национального санитарного врача Игоря Кузина. Рекомендовал правительству его глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Что известно о новом санитарном враче и заместителе – рассказываем далее.
Новым санврачом стал Игорь Кузин
Известно, что Игорь Кузин до сих пор работал в Центре Общественного здоровья, а именно был исполняющим обязанности гендиректора ведомства, на этой должности он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.
Актуально Кабмин назначил двух заместителей Ляшко
В мае его также избрали заместителем председателя Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья (IANPHI).
Игорь Кузин – эпидемиолог, специалист в области общественного здоровья, магистр общественного здоровья. Специализация – "Организация и управление здравоохранением".
Биография Игоря Кузина
Источник: ЦОЗ
Образование
- В 2007 году окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, специальность "Медико-профилактическое дело".
- В 2016 году – Варненский медицинский университет (Болгария), магистерская программа по общественному здоровью.
Профессиональный опыт
- 2008-2009 – руководитель отдела коммунальной гигиены Нахимовской районной санитарно-эпидемиологической станции г. Севастополь.
- 2009-2010 – врач по коммунальной гигиене Севастопольской городской санитарно-эпидемиологической станции.
- 2010-2012 – руководитель организационного отдела Севастопольской городской санитарно-эпидемиологической станции.
- 2012 – сотрудник лаборатории эпидемиологии парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины".