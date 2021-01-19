Что курили майя, кроме табака: интересная находка археологов
В лекарственных сосудах древних майя ученые из США нашли следы двух видов табака. А также еще одного растения.
Известно, что шаманы индейцев Мезоамерики общались со сверхъестественными существами при помощи употребления психоактивных растений. Ученые предполагают, что из-за их сакральности доступ к таким растениям был ограничен, поэтому такие курительные смеси могли хранить в специальных сосудах. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
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Вероятнее всего, что такие вещества сохранялись в бутылках под названием вененерас (veneneras – "бутылка с ядом"), ведь в них хранили лекарства и табак, пигментные вещества и яды. Такие миниатюрные керамические контейнеры нашли и на археологических комплексах древних майя.
Так что же курили древние майя
Как и ожидали ученые, в сосудах нашли следы табака двух видов – Nicotiana tabacum и N. Rustica. Но кроме них, в вененерасе обнаружили микроскопические остатки Tagetes lucida. Это мексиканский эстрагон (бархатцы лучезарные). Ученые предположили, что майя добавляли бархатцы в табак, чтобы курение было приятным.
Хотя было установлено, что табак широко использовался на всей территории Америки до и после контакта с европейцами, доказательства использования других растений в медицинских или религиозных целях остались в значительной степени неизученными,
– рассказал доктор антропологии Вашингтонского государственного университета Марио Циммерманн.
Как проводилось исследование
- Ученые из Вашингтонского государственного университета, Чикагского университета, Университета Кентукки (США) и Национального института антропологии и истории (Мексика) исследовали 14 вененерас.
- Одну часть из них взяли в музейных коллекциях, а другую получили из недавних археологических раскопок.
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