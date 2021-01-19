В лекарственных сосудах древних майя ученые из США нашли следы двух видов табака. А также еще одного растения.

Известно, что шаманы индейцев Мезоамерики общались со сверхъестественными существами при помощи употребления психоактивных растений. Ученые предполагают, что из-за их сакральности доступ к таким растениям был ограничен, поэтому такие курительные смеси могли хранить в специальных сосудах. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Вероятнее всего, что такие вещества сохранялись в бутылках под названием вененерас (veneneras – "бутылка с ядом"), ведь в них хранили лекарства и табак, пигментные вещества и яды. Такие миниатюрные керамические контейнеры нашли и на археологических комплексах древних майя.

Так что же курили древние майя

Как и ожидали ученые, в сосудах нашли следы табака двух видов – Nicotiana tabacum и N. Rustica. Но кроме них, в вененерасе обнаружили микроскопические остатки Tagetes lucida. Это мексиканский эстрагон (бархатцы лучезарные). Ученые предположили, что майя добавляли бархатцы в табак, чтобы курение было приятным.

Хотя было установлено, что табак широко использовался на всей территории Америки до и после контакта с европейцами, доказательства использования других растений в медицинских или религиозных целях остались в значительной степени неизученными,

– рассказал доктор антропологии Вашингтонского государственного университета Марио Циммерманн.

Как проводилось исследование