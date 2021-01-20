В Украине больше чем половина граждан пока не готовы прививаться от COVID-19. Это является следствием неудовлетворительной работы Минздрава и провала подготовки к массовым прививкам. В частности, это ключевой орган, который должен обеспечить население вакциной.

Для того, чтобы побудить людей сделать прививку от коронавируса, стоит вести активную информационную кампанию. Об этом заявила депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина в эфире 24 канала.

Читайте также Зачем украинцам реестр вакцинированных от COVID-19: ответ эксперта

По ее словам, также очень важно развеивать мифы, которые распространяют в интернет-пространстве.

Надо бороться с российской пропагандой, ведь именно Россия является одним из крупнейших распространителей мифов о вакцинации,

– подчеркнула она.

Обратите внимание! Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос о готовности украинцев сделать прививку от COVID-19. Согласно результатам, если прививка будет бесплатной, то 43% респондентов планируют вакцинироваться, но 52% не будут этого делать. Подробнее об этом – читайте здесь.

Стефанишина отметила, что Минздрав должен ежедневно предоставлять украинцам исчерпывающую информацию о вакцинах, которые уже есть в мире. Однако и этого мало. Депутат рассказала, что важно уже иметь препарат, чтобы люди понимали, чем им будут делать прививки.

"К сожалению, мы даже не знаем, когда будет вакцина от коронавируса. В то же время это единственный метод остановить тяжелые последствия болезни и предупредить смертность", – подчеркнула она.

Как рассказала депутат, в других странах мира уже ведут активную информационную кампанию о важности вакцинации и правильно организуют эти процессы. По ее мнению, это также повышает мотивацию людей к прививке.

К теме Бродский распространяет фейки о "подпольной вакцинации" в интересах России и "Спутник V" – Иванов

Документ о вакцинации

Стефанишина рассказала, что сейчас в мире уже есть разговоры о паспорте, в котором будет указано, делал человек прививку против коронавируса или нет. Впрочем, если это случится, то украинцы могут остаться изолированными от всех стран.

С теми темпами, которые мы сегодня видим, Украина не скоро получит вакцину,

– предположила она.

Стефанишина подытожила, что украинцы могут остаться без надлежащей помощи и возможности вакцинироваться.

Вакцинация в Украине: коротко