Новое открытие может помочь разработать новое лекарство от коронавируса. Это одно из первых таких исследований, которое показало, что молекулы, производимые микробиомом человека, могут подавлять вирусные инфекции, в частности коронавирусы.

Интересно Одобренное лекарство от Альцгеймера приводит к отеку мозга у трети пациентов

Остановить коронавирус

Ученые обнаружили, что растущие на вас и в вас бактерии производят специфические молекулы, которые могут подавлять вирусную инфекцию SARS-CoV-2. По крайней мере, в лабораторных условиях.

И эти молекулы, похоже, делают это с помощью ряда различных механизмов,

– отметил ведущий автор Шон Брэди из Университета Рокфеллера.

В новом исследовании эксперты использовали клеточный анализ SARS-CoV-2 для скрининга метаболитов из образцов бактерий в микробиоме человека. Они идентифицировали 3 бактериальных метаболита, способных подавлять коронавирус:

аналог аденозина;

триптамин;

двухзамещенный пиразин.

Обнаруженные молекулы имеют структурное сходство с синтетическим лекарством, которое уже исследовано для лечения COVID-19.

Справка. Микробиом – это совокупность бактерий, вирусов, грибов и архебактерий внутри человека и на поверхности его кожи. Микробиом распределен в нашем организме неравномерно, по его локализации и составу различают микробиом кожи, полости рта, дыхательных путей, урогенитального тракта и кишечника.

"Было интригующе, что из всех доступных химических веществ – метаболиты, которые мы обнаружили из микробиома, имели сходство с клинически значимыми противовирусными препаратами", – сказал Фрэнк Пискотта, доктор философии, ведущий автор исследования.

Стоит знать Когда в Украине появятся лекарства от COVID-19 и нужно ли будет за них платить

По словам авторов, эти молекулы могут оказаться отправной точкой для разработки новых противовирусных препаратов.