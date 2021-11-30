Повлиять на заболеваемость в Украине может появление нового штамма коронавируса Омикрон и сезонность гриппоподобных болезней. Об этом во время брифинга рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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Мы продолжаем подчеркивать, что внешние угрозы – появление потенциально опасного штамма Омикрон, сезонность гриппоподобных заболеваний (традиционно начинается с начала каждого года – соответственно с января 2022 года может начаться эта сезонность). Это все те факторы, которые могут влиять на повторные вспышки заболевания, включая и в Украине.

– рассказал он.

Штамм Омикрон – почему он так беспокоит экспертов Новый вариант B.1.1.529 впервые зафиксировали учёные из Имперского колледжа Лондона. Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине за неделю с 15 по 21 ноября

Источник: Центр общественного здоровья