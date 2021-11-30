Что может вызвать повторные вспышки заболеваемости в Украине: 2 причины от KSE
Источник:24 канал
Есть несколько факторов, которые могут вызвать повторные вспышки заболеваемости в Украине. И речь не только о коронавирусе.
Повлиять на заболеваемость в Украине может появление нового штамма коронавируса Омикрон и сезонность гриппоподобных болезней. Об этом во время брифинга рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
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Мы продолжаем подчеркивать, что внешние угрозы – появление потенциально опасного штамма Омикрон, сезонность гриппоподобных заболеваний (традиционно начинается с начала каждого года – соответственно с января 2022 года может начаться эта сезонность). Это все те факторы, которые могут влиять на повторные вспышки заболевания, включая и в Украине.
– рассказал он.
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине за неделю с 15 по 21 ноября
Источник: Центр общественного здоровья
- За отчетную неделю ОРВИ заболели 228 894 человека, из них 32,9% – дети в возрасте до 17 лет.
- Интенсивный показатель заболеваемости составляет 605,5 на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню "интенсивности эпидемического процесса". Значения интенсивного показателя заболеваемости рассчитывают на основе количества всех зарегистрированных случаев ОРВИ (грипп, аденовирус, риновирус, парагрипп, COVID-19 и другие).
- Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована. Так, по результатам лабораторного исследования методом ПЦР ни в одном образце материалов не определены вирусы гриппа.
- За неделю против гриппа вакцинировались 6949 человек, а с начала эпидемического сезона – 48 621.