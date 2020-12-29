Хирургическое вмешательство вместе с такими методами лечения, как химиотерапия и лучевая терапия, может увеличить продолжительность выживания для пациентов с метастатическим раком молочной железы.

Ученые изучили почти 13 тысяч больных раком молочной железы на четвертой стадии и обнаружили, что те, кто прошел операцию в дополнение к другим методам лечения, имели преимущество в выживании от тех, кто получал другие методы лечения. Об этом говорится в исследовании Медицинского колледжа штата Пенсильвания и исследователей Института рака штата Пенсильвания, пишет News Medical.

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Справка: рак молочной железы считается метастатическим раком молочной железы (НРМЗ), если он распространился за пределы молочной железы и лимфатических узлов пораженной стороны.

Методы лечения рака и преимущества хирургического вмешательства

Так, на четвертую стадию рака молочной железы приходится 6% впервые выявленных случаев рака молочной железы. Системная терапия, которая может включать такие методы лечения, как химиотерапия, гормональная терапия и иммунотерапия, обычно является частью планов лечения этих пациентов.

Преимущества хирургического вмешательства для удаления первичного рака молочной железы в настоящее время рекомендуются только для облегчения симптомов запущенного рака молочной железы, таких как боль и кровотечение.



Хирургическое вмешательство увеличивает продолжительность выживания для больных НРМЗ / Фото: Getty Images

Пациенты, получившие хирургическое вмешательство, имеют больший срок выживания

Хирургическое вмешательство – это стандарт лечения других видов рака, которые распространились с места возникновения на другую часть тела – метастатическим раком. Доктор Келли Шталь, хирургический ординатор и ведущий автор исследования, опубликованного в Annals of Surgery Oncology, сказала, что предыдущие исследования, которые оценивали хирургические вмешательства при метастатическом раке молочной железы, имели противоречивые результаты.

Ученые обнаружили, что пациенты, которые получили хирургическое вмешательство, как правило, имеют больший срок выживания по сравнению с пациентами с другими планами лечения.

"Результаты предыдущих исследований, которые оценивали хирургическую пользу у больных метастатическим раком молочной железы, были поставлены под сомнение из-за небольшого количества участников или того факта, что пациенты также не получали химиотерапии и других системных методов лечения", – пояснила автор исследования Келли Шталь.

Шталь изучила пациентов, которые либо проводили системную терапию, либо проводили системную терапию и хирургическое вмешательство, либо проводили системную терапию, хирургическое вмешательство и облучение. Затем она и ее соавторы оценили, связаны ли определенные биологические подтипы и сроки химиеторапии с преимуществами выживания.

Исследователи исключили пациентов, умерших в течение шести месяцев после постановки диагноза, чтобы обеспечить изучение рака, реагирующего на лечение.



Хирургическое вмешательство увеличивает продолжительность выживания для больных НРМЗ / Фото: Getty Images

Когда проводить операцию: до или после лечения

Ученые обнаружили, что пациенты, которые получали системную терапию (химиотерапию и целенаправленное лечение) до операции, как правило, жили дольше, чем те, кто перенес операцию до системного лечения.

Мы не только обнаружили, что хирургическое вмешательство может быть полезным для пациентов с метастатическим раком молочной железы, но мы также обнаружили, что получение химиотерапии до этой операции имело наибольшее предпочтение в выживаемости у пациентов,

– заявил один из исследователей.

Авторы исследования считают, что пациенты с раком молочной железы на четвертой стадии могут получить пользу от хирургического вмешательства.