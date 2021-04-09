Врач-дерматолог рассказала о том, как сразу после удаления будет выглядеть родинка и ответила на самые распространенные вопросы по этому поводу.

Да, в течение 10-14 дней в месте удаления формируется корочка коричневого цвета, которую нельзя сдирать самостоятельно, чтобы потом был красивый ровный рубец.

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Врач-дерматолог ️отметила, что необходимо обрабатывать антисептическим раствором 2 раза в день в течение 7 дней.



Как выглядит кожа сразу после удаления родинки / Фото: Instagram @ dr.kateryna.melnyk

"Сразу после удаления я закрываю ранку пластырем, который вечером необходимо снять и больше не заклеивать", – отметила Екатерина Мельник. ⠀

Можно ли мыться после удаления родинки?

Да, мыться можно. Нельзя использовать мочалки, скрабы, щетки, растирать кожу полотенцем, посещать баню, сауну, бассейн в течение 2-3 недель.

Меня всегда удивляет, когда пациенты говорят, что нельзя мыться, поэтому и не приходили на удаление, надо было решиться, а кто-то еще и отпуск берет,

– рассказала медик.

Говорят, что нельзя удалять родинку летом, поскольку активное солнце. Следует ждать зимы?

Новообразования можно удалять в любое время года, летом тоже.

"Если образование находится под одеждой не вижу смысла откладывать визит, тем более при показаниях к удалению. А на открытых участках нужно использовать солнцезащитное средство с SPF 50", – отметила Екатерина.

Будет ли рубец после удаления родинки?

После отпадания корочки на коже будет розовый рубец, который впоследствии посветлеет и выровняется. Выраженность рубца зависит от размера родинки и локализации.

Вопросы пользователей из социальных сетей

Нужно ли после удаления прийти на повторный прием через некоторое время?

Врач: Желательно через 2 недели явиться для контроля заживления и за результатами гистологии.

Может ли удаление родинки спровоцировать какую-то болезнь?

Врач: Не может вызывать ни одной болезни, это абсолютно безопасно.

Какая подготовка перед удалением родинки (анализы, обследования)?

Врач: Никакие анализы не нужно сдавать, перед удалением проводится дерматоскопия родинок. Это все можно сделать за один прием.

А правда что размножение родимок по телу происходит тогда, когда была повреждена одна?

Врач: не правда. Количество родинок генетически обусловлено ​​и может увеличиваться в течение жизни.