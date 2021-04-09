Что можно делать после удаления родинки: самые популярные вопросы
Врач-дерматолог рассказала о том, как сразу после удаления будет выглядеть родинка и ответила на самые распространенные вопросы по этому поводу.
Источник:Дерматолог Екатерина Мельник
Да, в течение 10-14 дней в месте удаления формируется корочка коричневого цвета, которую нельзя сдирать самостоятельно, чтобы потом был красивый ровный рубец.
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Врач-дерматолог ️отметила, что необходимо обрабатывать антисептическим раствором 2 раза в день в течение 7 дней.
Как выглядит кожа сразу после удаления родинки / Фото: Instagram @ dr.kateryna.melnyk
"Сразу после удаления я закрываю ранку пластырем, который вечером необходимо снять и больше не заклеивать", – отметила Екатерина Мельник. ⠀
Можно ли мыться после удаления родинки?
Да, мыться можно. Нельзя использовать мочалки, скрабы, щетки, растирать кожу полотенцем, посещать баню, сауну, бассейн в течение 2-3 недель.
Меня всегда удивляет, когда пациенты говорят, что нельзя мыться, поэтому и не приходили на удаление, надо было решиться, а кто-то еще и отпуск берет,
– рассказала медик.
Говорят, что нельзя удалять родинку летом, поскольку активное солнце. Следует ждать зимы?
Новообразования можно удалять в любое время года, летом тоже.
"Если образование находится под одеждой не вижу смысла откладывать визит, тем более при показаниях к удалению. А на открытых участках нужно использовать солнцезащитное средство с SPF 50", – отметила Екатерина.
Будет ли рубец после удаления родинки?
После отпадания корочки на коже будет розовый рубец, который впоследствии посветлеет и выровняется. Выраженность рубца зависит от размера родинки и локализации.
Вопросы пользователей из социальных сетей
Нужно ли после удаления прийти на повторный прием через некоторое время?
Врач: Желательно через 2 недели явиться для контроля заживления и за результатами гистологии.
Может ли удаление родинки спровоцировать какую-то болезнь?
Врач: Не может вызывать ни одной болезни, это абсолютно безопасно.
Какая подготовка перед удалением родинки (анализы, обследования)?
Врач: Никакие анализы не нужно сдавать, перед удалением проводится дерматоскопия родинок. Это все можно сделать за один прием.
А правда что размножение родимок по телу происходит тогда, когда была повреждена одна?
Врач: не правда. Количество родинок генетически обусловлено и может увеличиваться в течение жизни.
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