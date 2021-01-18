В Украине перед использованием вакцин от COVID-19 стоит дождаться выводов ВОЗ относительно определенных препаратов. Также нужно быть корректным во время оценки полученных данных.

Например эффективность вакцины компании SinoVac, которую хочет закупить Украина, составляет 50,4%. Об этом заявил врач-инфекционист Федор Лапий в эфире 24 канала.

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По его словам, это предварительные данные на небольшой выборке людей в течение незначительного промежутка времени. Также они содержат все случаи COVID-19, в том числе и очень легкие.

Обратите внимание! Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцина от COVID-19 в Украине, вероятнее всего, будет уже в феврале 2021 года. Речь идет не только о вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech, но и от компаний Pfizer и Moderna. Подробнее об этом – читайте здесь.

Врач рассказал, что на сегодня нельзя утверждать, что вакцина защищает от инфицирования или от бессимптомных или легких форм COVID-19. Лапий отметил, что согласно некоторым исследованиям, вакцина защищает от средней тяжести и тяжелых случаев заболеваемости COVID-19.

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Как предположил врач, если говорить о ввозе в Украину индийской вакцины, то скорее всего речь идет об AstraZeneca.

Эту вакцину могут поставить в рамках механизма COVAX. Она наиболее вероятна как претендент на поставку в рамках этого механизма,

– заявил врач.

Почему Украина до сих пор не закупила вакцину

Лапий отметил, что сейчас основные претензии относительно того, почему Украина до сих пор не закупила вакцину, есть к главе Минздрава Максиму Степанову. В то же время, по его мнению, есть и другие вопросы, которые должны были решать еще весной 2020 года.

Врач рассказал, что в Украине нет практики и законодательства, которые бы позволяли обратиться в Министерство финансов и получить гарантию на оплату вакцины.

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Инфекционист заявил, что в Украине в марте 2020 года были приняты изменения в законодательство относительно упрощенной процедуры регистрации препаратов для лечения.

"Если бы они тогда не забыли о профилактике коронавируса, то уже бы выиграли время", – подчеркнул он.

Как отметил Лапий, эти изменения в отношении препаратов, которые используют для профилактики и предупреждения коронавируса, были приняты только в начале декабря 2020 года.

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Врач также отметил, что сейчас много людей не понимают, почему правительства Великобритании, Германии и Бельгии покупают вакцину против коронавируса дешевле, чем другие.

"Все из-за того, что они инвестировали миллионы в разработку вакцины и теперь, как инвесторы, имеют право на первоочередность и низкую цену", – рассказал Лапий.

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Вакцинация в Украине: коротко

Первую партию китайской вакцины Sinovac Biotech Украина получит в течение 30 дней после официальной регистрации препарата.

По данным Офиса Президента, речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины, которые будут поставлять в феврале 2021 года.

Кроме того, Украина ожидает первые поставки вакцины в рамках механизма COVAX.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса является прививка 50% населения.

Первый этап вакцинации должен начаться в феврале 2021 года. В Украине создадут 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививку.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала