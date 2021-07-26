На самом деле вакцинация против коронавируса не влияет на привычный ритм жизни человека. Все, кто получил прививки уже через 15 – 30 минут (в течении которых находятся под наблюдением медиков в месте проведения вакцинации) может возвращаться к своим делам.

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Это важно! Единственным настоящим противопоказанием к прививке против COVID-19 сейчас является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, в частности, анафилактический шок. Также не стоит прививаться при температуре тела выше 38°C.

Какие побочные эффекты могут возникать после вакцинации?

Все вакцины имеют побочные эффекты, которые могут длиться в течение нескольких суток. Самыми распространенными из них являются:

повышение температуры,

утомление,

головная боль,

озноб,

боль в мышцах,

диарея

Обычно симптомы проявляются в тот же день, когда вы получили вакцину. Насколько они будут выраженными, зависит от особенностей вашего организма и самой вакцины. Но это абсолютно нормальная реакция организма, не стоит паниковать, если заметили все перечисленные выше симптомы.

Когда можно говорить об аллергической реакции?

Она может произойти вскоре после вакцинации. Именно поэтому врачи просят вакцинированных оставаться в кабинете прививок под их наблюдением еще в течение 15 – 30 минут.

Признаки аллергии на вакцину:

затрудненное дыхание,

отек лица или горла,

учащенное сердцебиение,

сыпи на всем теле,

головокружение или слабость.

Если у вас была аллергическая реакция на предыдущие вакцины, обязательно скажите об этом врачу.



О реакции организма стоит сообщить врачу / Фото Getty Images

Различия между имеющимися вакцинами в Украине

Побочные эффекты могут возникнуть после вакцинации любым препаратом. Pfizer-BioNTech и Moderna – это мРНК-вакцины, которые используют часть генетического кода вируса. Они не содержат "ослабленный" вирус, а учат организм вырабатывать протеин шипов коронавируса.

Другой тип вакцин – вирусно-векторный, это вакцина Oxford-AstraZeneca. Для нее ученые смоделировали вирус респираторного заболевания шимпанзе, добавив часть генетического кода коронавируса.

Важно! Результат у всех трех вакцин одинаковый: запускается иммунная реакция организма, который начинает бороться с вирусом и вырабатывать антитела. В то же время отсутствие побочных реакции не означает, что эффекта от вакцины нет. Это лишь свидетельствует об индивидуальном характере реакции организма.

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Что нельзя делать после вакцинации

На самом деле большинство рекомендаций и предостережений о том что нельзя – являются мифами!

В частности, в Минздраве отмечают, что пока нет оснований считать, что употребление алкоголя до или после вакцинации влияет на эффективность прививки против COVID-19.

Впрочем, большие дозы алкоголя подавляют работу иммунной системы, что может ослабить иммунный ответ на вакцину. И в целом злоупотребление спиртным вредит вашему здоровью.

Принимать душ или ванну

Кроме того, можно мочить место укола, но тереть его не надо, чтобы избежать излишнего раздражения.

Управлять авто и путешествовать

Также нет ограничений на употребление жирной пищи или перелета самолетом. Вакцинация не влияет на способность управлять, в Минздраве лишь порекомендовали обращать внимание на плечо, которое может болеть после введения инъекции.



Если вы чувствуете себя хорошо после вакцинации, никаких запретов нет / Фото Unsplash

Заниматься спортом

Что касается физических нагрузок после вакцинации, если нет сильной реакции на получение прививки, они тоже являются разрешенными!

Быть донором

Также в Минздраве отметили, что вакцинация против коронавируса не влияет на возможность стать донором крови. Донорство разрешено уже даже на следующий день после прививки.

Внимание! В то же время чего точно делать не надо, так это других прививок. Вакцинацию против COVID-19 пока не разрешено проводить в один день с другими вакцинами.

Делать ПЦР или любые другие обследования

К слову, перед вакцинацией тоже нет особых рекомендаций! В частности, в Минздраве отмечают, что никаких анализов и обследований делать не нужно, если нет других оснований.

Это же касается и ПЦР-тестирования или анализов на антитела к COVID-19.

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