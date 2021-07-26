На самом деле вакцинация против коронавируса не влияет на привычный ритм жизни человека. Все, кто получил прививки уже через 15 – 30 минут (в течении которых находятся под наблюдением медиков в месте проведения вакцинации) может возвращаться к своим делам.

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Какие побочные эффекты могут возникать после вакцинации?

Все вакцины имеют побочные эффекты, которые могут длиться в течение нескольких суток. Самыми распространенными из них являются:

  • повышение температуры,
  • утомление,
  • головная боль,
  • озноб,
  • боль в мышцах,
  • диарея

Когда можно говорить об аллергической реакции?

Она может произойти вскоре после вакцинации. Именно поэтому врачи просят вакцинированных оставаться в кабинете прививок под их наблюдением еще в течение 15 – 30 минут.

Признаки аллергии на вакцину:

  • затрудненное дыхание,
  • отек лица или горла,
  • учащенное сердцебиение,
  • сыпи на всем теле,
  • головокружение или слабость.

Если у вас была аллергическая реакция на предыдущие вакцины, обязательно скажите об этом врачу.


О реакции организма стоит сообщить врачу / Фото Getty Images

Различия между имеющимися вакцинами в Украине

Побочные эффекты могут возникнуть после вакцинации любым препаратом. Pfizer-BioNTech и Moderna – это мРНК-вакцины, которые используют часть генетического кода вируса. Они не содержат "ослабленный" вирус, а учат организм вырабатывать протеин шипов коронавируса.

Другой тип вакцин – вирусно-векторный, это вакцина Oxford-AstraZeneca. Для нее ученые смоделировали вирус респираторного заболевания шимпанзе, добавив часть генетического кода коронавируса.

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Что нельзя делать после вакцинации

На самом деле большинство рекомендаций и предостережений о том что нельзя – являются мифами!

В частности, в Минздраве отмечают, что пока нет оснований считать, что употребление алкоголя до или после вакцинации влияет на эффективность прививки против COVID-19.

Впрочем, большие дозы алкоголя подавляют работу иммунной системы, что может ослабить иммунный ответ на вакцину. И в целом злоупотребление спиртным вредит вашему здоровью.

  • Принимать душ или ванну

Кроме того, можно мочить место укола, но тереть его не надо, чтобы избежать излишнего раздражения.

  • Управлять авто и путешествовать

Также нет ограничений на употребление жирной пищи или перелета самолетом. Вакцинация не влияет на способность управлять, в Минздраве лишь порекомендовали обращать внимание на плечо, которое может болеть после введения инъекции.


Если вы чувствуете себя хорошо после вакцинации, никаких запретов нет / Фото Unsplash

  • Заниматься спортом

Что касается физических нагрузок после вакцинации, если нет сильной реакции на получение прививки, они тоже являются разрешенными!

  • Быть донором

Также в Минздраве отметили, что вакцинация против коронавируса не влияет на возможность стать донором крови. Донорство разрешено уже даже на следующий день после прививки.

  • Делать ПЦР или любые другие обследования

К слову, перед вакцинацией тоже нет особых рекомендаций! В частности, в Минздраве отмечают, что никаких анализов и обследований делать не нужно, если нет других оснований.

Это же касается и ПЦР-тестирования или анализов на антитела к COVID-19.

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