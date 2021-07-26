Что надо помнить после вакцинации против коронавируса: рекомендации Минздрава

Вакцинация эффективный способ профилактики коронавируса и мощный инструмент преодоления глобальной пандемии. В то же время иммунизация до сих пор вызывает у людей немало беспокойств, объясняем, что можно и что все-таки запрещено до и после вакцинации против коронавируса.

На самом деле вакцинация против коронавируса не влияет на привычный ритм жизни человека. Все, кто получил прививки уже через 15 – 30 минут (в течении которых находятся под наблюдением медиков в месте проведения вакцинации) может возвращаться к своим делам.

К теме В Украине разрешат смешивать две вакцины: какие и почему

Это важно! Единственным настоящим противопоказанием к прививке против COVID-19 сейчас является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, в частности, анафилактический шок.

Также не стоит прививаться при температуре тела выше 38°C.

Какие побочные эффекты могут возникать после вакцинации?

Все вакцины имеют побочные эффекты, которые могут длиться в течение нескольких суток. Самыми распространенными из них являются:

повышение температуры,

утомление,

головная боль,

озноб,

боль в мышцах,

диарея

Когда можно говорить об аллергической реакции?

Обычно симптомы проявляются в тот же день, когда вы получили вакцину. Насколько они будут выраженными, зависит от особенностей вашего организма и самой вакцины. Но это абсолютно нормальная реакция организма, не стоит паниковать, если заметили все перечисленные выше симптомы.

Она может произойти вскоре после вакцинации. Именно поэтому врачи просят вакцинированных оставаться в кабинете прививок под их наблюдением еще в течение 15 – 30 минут.

Признаки аллергии на вакцину:

затрудненное дыхание,

отек лица или горла,

учащенное сердцебиение,

сыпи на всем теле,

головокружение или слабость.

Если у вас была аллергическая реакция на предыдущие вакцины, обязательно скажите об этом врачу.



О реакции организма стоит сообщить врачу / Фото Getty Images

Различия между имеющимися вакцинами в Украине

Побочные эффекты могут возникнуть после вакцинации любым препаратом. Pfizer-BioNTech и Moderna – это мРНК-вакцины, которые используют часть генетического кода вируса. Они не содержат "ослабленный" вирус, а учат организм вырабатывать протеин шипов коронавируса.

Другой тип вакцин – вирусно-векторный, это вакцина Oxford-AstraZeneca. Для нее ученые смоделировали вирус респираторного заболевания шимпанзе, добавив часть генетического кода коронавируса.

Важно! Результат у всех трех вакцин одинаковый: запускается иммунная реакция организма, который начинает бороться с вирусом и вырабатывать антитела.

В то же время отсутствие побочных реакции не означает, что эффекта от вакцины нет. Это лишь свидетельствует об индивидуальном характере реакции организма.

Интересно Новый рекомендуемый интервал между дозами Pfizer дает лучший иммунитет: исследование

Что нельзя делать после вакцинации

На самом деле большинство рекомендаций и предостережений о том что нельзя – являются мифами!

В частности, в Минздраве отмечают, что пока нет оснований считать, что употребление алкоголя до или после вакцинации влияет на эффективность прививки против COVID-19.

Впрочем, большие дозы алкоголя подавляют работу иммунной системы, что может ослабить иммунный ответ на вакцину. И в целом злоупотребление спиртным вредит вашему здоровью.

Принимать душ или ванну

Кроме того, можно мочить место укола, но тереть его не надо, чтобы избежать излишнего раздражения.

Управлять авто и путешествовать

Также нет ограничений на употребление жирной пищи или перелета самолетом. Вакцинация не влияет на способность управлять, в Минздраве лишь порекомендовали обращать внимание на плечо, которое может болеть после введения инъекции.



Если вы чувствуете себя хорошо после вакцинации, никаких запретов нет / Фото Unsplash

Заниматься спортом

Что касается физических нагрузок после вакцинации, если нет сильной реакции на получение прививки, они тоже являются разрешенными!

Быть донором

Также в Минздраве отметили, что вакцинация против коронавируса не влияет на возможность стать донором крови. Донорство разрешено уже даже на следующий день после прививки.

Делать ПЦР или любые другие обследования

В то же время чего точно делать не надо, так это других прививок. Вакцинацию против COVID-19 пока не разрешено проводить в один день с другими вакцинами.

К слову, перед вакцинацией тоже нет особых рекомендаций! В частности, в Минздраве отмечают, что никаких анализов и обследований делать не нужно, если нет других оснований.

Это же касается и ПЦР-тестирования или анализов на антитела к COVID-19.

Также на тему Можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса в Украине