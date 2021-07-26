Что надо помнить после вакцинации против коронавируса: рекомендации Минздрава
Источник:Минздрав
Вакцинация эффективный способ профилактики коронавируса и мощный инструмент преодоления глобальной пандемии. В то же время иммунизация до сих пор вызывает у людей немало беспокойств, объясняем, что можно и что все-таки запрещено до и после вакцинации против коронавируса.
На самом деле вакцинация против коронавируса не влияет на привычный ритм жизни человека. Все, кто получил прививки уже через 15 – 30 минут (в течении которых находятся под наблюдением медиков в месте проведения вакцинации) может возвращаться к своим делам.
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Это важно! Единственным настоящим противопоказанием к прививке против COVID-19 сейчас является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, в частности, анафилактический шок.
Также не стоит прививаться при температуре тела выше 38°C.
Какие побочные эффекты могут возникать после вакцинации?
Все вакцины имеют побочные эффекты, которые могут длиться в течение нескольких суток. Самыми распространенными из них являются:
- повышение температуры,
- утомление,
- головная боль,
- озноб,
- боль в мышцах,
- диарея
Когда можно говорить об аллергической реакции?
Она может произойти вскоре после вакцинации. Именно поэтому врачи просят вакцинированных оставаться в кабинете прививок под их наблюдением еще в течение 15 – 30 минут.
Признаки аллергии на вакцину:
- затрудненное дыхание,
- отек лица или горла,
- учащенное сердцебиение,
- сыпи на всем теле,
- головокружение или слабость.
Если у вас была аллергическая реакция на предыдущие вакцины, обязательно скажите об этом врачу.
О реакции организма стоит сообщить врачу / Фото Getty Images
Различия между имеющимися вакцинами в Украине
Побочные эффекты могут возникнуть после вакцинации любым препаратом. Pfizer-BioNTech и Moderna – это мРНК-вакцины, которые используют часть генетического кода вируса. Они не содержат "ослабленный" вирус, а учат организм вырабатывать протеин шипов коронавируса.
Другой тип вакцин – вирусно-векторный, это вакцина Oxford-AstraZeneca. Для нее ученые смоделировали вирус респираторного заболевания шимпанзе, добавив часть генетического кода коронавируса.
Важно! Результат у всех трех вакцин одинаковый: запускается иммунная реакция организма, который начинает бороться с вирусом и вырабатывать антитела.
В то же время отсутствие побочных реакции не означает, что эффекта от вакцины нет. Это лишь свидетельствует об индивидуальном характере реакции организма.
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Что нельзя делать после вакцинации
На самом деле большинство рекомендаций и предостережений о том что нельзя – являются мифами!
В частности, в Минздраве отмечают, что пока нет оснований считать, что употребление алкоголя до или после вакцинации влияет на эффективность прививки против COVID-19.
Впрочем, большие дозы алкоголя подавляют работу иммунной системы, что может ослабить иммунный ответ на вакцину. И в целом злоупотребление спиртным вредит вашему здоровью.
- Принимать душ или ванну
Кроме того, можно мочить место укола, но тереть его не надо, чтобы избежать излишнего раздражения.
- Управлять авто и путешествовать
Также нет ограничений на употребление жирной пищи или перелета самолетом. Вакцинация не влияет на способность управлять, в Минздраве лишь порекомендовали обращать внимание на плечо, которое может болеть после введения инъекции.
Если вы чувствуете себя хорошо после вакцинации, никаких запретов нет / Фото Unsplash
- Заниматься спортом
Что касается физических нагрузок после вакцинации, если нет сильной реакции на получение прививки, они тоже являются разрешенными!
- Быть донором
Также в Минздраве отметили, что вакцинация против коронавируса не влияет на возможность стать донором крови. Донорство разрешено уже даже на следующий день после прививки.Внимание! В то же время чего точно делать не надо, так это других прививок. Вакцинацию против COVID-19 пока не разрешено проводить в один день с другими вакцинами.
- Делать ПЦР или любые другие обследования
К слову, перед вакцинацией тоже нет особых рекомендаций! В частности, в Минздраве отмечают, что никаких анализов и обследований делать не нужно, если нет других оснований.
Это же касается и ПЦР-тестирования или анализов на антитела к COVID-19.
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