От долгого пребывания на солнце может развиться солнечный дерматит (фотодерматоз). Он проявляется через 2-4 часа в виде покраснения и воспаления кожи.
Читайте также В Минздраве рассказали историю военного, который вакцинировался против коронавирусо
Так, после 10-12 часов пребывания на солнце можно получить ожоги I-III степеней и солнечный удар. К покраснению и воспалению может добавиться жжение, зуд, головная боль и боль в области покраснения, общая слабость, учащенное дыхание, головокружение, вплоть до потери сознания, бессонница, потеря аппетита.
Это симптомы, при которых стоит обратиться к врачу. Солнечные ожоги, полученные во взрослом возрасте, повышают риск развития рака кожи. Чрезмерный загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла. Поэтому организму труднее охладиться и может возникнуть обезвоживание,
– добавили в Минздрав.
Простые правила для получения здорового загара и пользы для организма
Выберите безопасное время для солнечных процедур
- Это время ориентировочно с 7 до 10:00 часов утра и после 16:00 часов.
- Безопасность солнца определяет УФ-индекс. Показатель на уровне 0-2 свидетельствует, что защита не нужна.
- При индексе от 3 до 7 стоит нанести защиту, в полуденное время оставаться в тени, носить одежду с длинным рукавом и головной убор.
- Если УФ-индекс больше 8, то в полуденное время лучше не выходить на солнце и защитить тело от лучей. Проверить УФ-индекс можно онлайн по ссылке.
️Наносите солнцезащитный крем с SPF30+ за полчаса до выхода из помещения
В Минздраве рекомендуют нанести солнцезащитный крем на все открытые участки кожи кремом, в частности ноги и ступни.
"Обновляйте крем каждые 2 часа или после купания", – добавили эксперты.️
Носите удобную, легкую и свободную одежду
Желательно, чтобы одежда была изготовлена из натуральных тканей (хлопка или шелка).
️Пейте много чистой воды, когда чувствуете жажду и сухость во рту
Нет четкой нормы для мужчин или женщин. О достаточном количестве воды в организме свидетельствует цвет мочи, он должен быть светлый или светло-желтый. За водным балансом детей и людей старше 65 стоит следить тщательнее – чаще предлагайте попить.
Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, имеете повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.
Кофеин, алкоголь и вода с большим количеством сахара приводят к потере большего количества жидкости,
– отметили в Минздраве.
Избегайте очень холодных напитков, потому что они могут вызвать судороги желудка.
Надевайте головной убор и солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки должны быть с соответствующим уровнем защиты от ультрафиолетового излучения. Например, на очках должна быть отметка UV400.
Кому запрещено загорать?
- Пожилым людям,
- маленьким детям,
- гипертоникам,
- аллергикам,
- беременным,
- тем, кто страдает от новообразований, меланом, заболеваний эндокринной системы.
"Не рекомендуется людям со светлой кожей, с большим количеством родинок на теле или тем, у кого более 4 родинок диаметром от 6 мм; тем, кто в детстве несколько раз получал солнечные ожоги, и если в семейном анамнезе есть меланома", – подчеркнули в Минздраве.