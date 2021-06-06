Что нужно для загара: советы от Минздрава

Загар – это защитная реакция. Под действием ультрафиолета в нижних слоях эпидермиса откладывается пигмент меланин, поэтому цвет кожи меняется. В Минздраве рассказали о главных советах, как получить здоровый загар и пользу для организма.

От долгого пребывания на солнце может развиться солнечный дерматит (фотодерматоз). Он проявляется через 2-4 часа в виде покраснения и воспаления кожи.

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Так, после 10-12 часов пребывания на солнце можно получить ожоги I-III степеней и солнечный удар. К покраснению и воспалению может добавиться жжение, зуд, головная боль и боль в области покраснения, общая слабость, учащенное дыхание, головокружение, вплоть до потери сознания, бессонница, потеря аппетита.

Это симптомы, при которых стоит обратиться к врачу. Солнечные ожоги, полученные во взрослом возрасте, повышают риск развития рака кожи. Чрезмерный загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла. Поэтому организму труднее охладиться и может возникнуть обезвоживание,

– добавили в Минздрав.

Простые правила для получения здорового загара и пользы для организма

Выберите безопасное время для солнечных процедур

Это время ориентировочно с 7 до 10:00 часов утра и после 16:00 часов.

Безопасность солнца определяет УФ-индекс. Показатель на уровне 0-2 свидетельствует, что защита не нужна.

При индексе от 3 до 7 стоит нанести защиту, в полуденное время оставаться в тени, носить одежду с длинным рукавом и головной убор.

Если УФ-индекс больше 8, то в полуденное время лучше не выходить на солнце и защитить тело от лучей. Проверить УФ-индекс можно онлайн по ссылке.

️Наносите солнцезащитный крем с SPF30+ за полчаса до выхода из помещения

В Минздраве рекомендуют нанести солнцезащитный крем на все открытые участки кожи кремом, в частности ноги и ступни.

"Обновляйте крем каждые 2 часа или после купания", – добавили эксперты.️

Носите удобную, легкую и свободную одежду

Желательно, чтобы одежда была изготовлена из натуральных тканей (хлопка или шелка).

️Пейте много чистой воды, когда чувствуете жажду и сухость во рту

Нет четкой нормы для мужчин или женщин. О достаточном количестве воды в организме свидетельствует цвет мочи, он должен быть светлый или светло-желтый. За водным балансом детей и людей старше 65 стоит следить тщательнее – чаще предлагайте попить.

Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, имеете повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.

Кофеин, алкоголь и вода с большим количеством сахара приводят к потере большего количества жидкости,

– отметили в Минздраве.

Избегайте очень холодных напитков, потому что они могут вызвать судороги желудка.

Надевайте головной убор и солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки должны быть с соответствующим уровнем защиты от ультрафиолетового излучения. Например, на очках должна быть отметка UV400.

Кому запрещено загорать?

Пожилым людям,

маленьким детям,

гипертоникам,

аллергикам,

беременным,

тем, кто страдает от новообразований, меланом, заболеваний эндокринной системы.

"Не рекомендуется людям со светлой кожей, с большим количеством родинок на теле или тем, у кого более 4 родинок диаметром от 6 мм; тем, кто в детстве несколько раз получал солнечные ожоги, и если в семейном анамнезе есть меланома", – подчеркнули в Минздраве.