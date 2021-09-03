В течение полгода после того, как поправились, врачи советуют следить за своим здоровьем. В частности, важно правильно питаться и исключить все продукты, которые возбуждают нервную систему.

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Важные советы от врачей

Известно, что первой от этой инфекции может пострадать дыхательная система. Вот что советуют делать после недуга специалисты:

следить за насыщенностью крови кислородом с помощью пульсоксиметра;

регулярно выполнять дыхательную гимнастику;

много ходить или плавать;

полноценно питаться;

больше двигаться и находиться на свежем воздухе.

Чтобы уберечься от проблем с сердечно-сосудистой системой – такое последствие занимает второе место с осложнениями после коронавируса – врачи советуют следить за показателями артериального давления, пройти процедуры и массаж, которые назначает врач. А также:

делать зарядку утром;

забыть о вредных привычках;

пить много жидкости;

есть каши, нежирные кисломолочные продукты, овощи и фрукты;

избегать стрессов.

Также важно соблюдать режим сна, ходить на массаж, лечебную физкультуру, гулять на свежем воздухе, использовать упражнения для тренировки памяти, скорости реакции, мелкой моторики.

Кроме этого, стоит попробовать отказаться от общения с токсичными людьми, от чрезмерного использования гаджетов, и обязательно должны быть положительные эмоции и новые увлечения.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала