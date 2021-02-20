В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания из-за увеличения количества случаев инфицирования коронавирусная инфекцией.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 февраля.

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Запрета на хозяйственную деятельность в других областях пока нет. Именно об этом я сообщал в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Сейчас речь идет именно об Ивано-Франковской области,

– отметил Ляшко.

Никаких дополнительных ограничений или запретов по Черновицкой области и Закарпатью не принималось.

"Но, если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три критически растущие области по количеству случаев, то можем четко проследить, что это связано именно с массовым передвижением туристов, поэтому, особенно будем следить за эпидемической ситуацией именно в этих регионах, и в случае необходимости будем соответственно реагировать", – добавил главный санитарный врач.

К слову, решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала