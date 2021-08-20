Что помогло бы избежать вспышки коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия"
Источник:УНН
Вспышки COVID-19 в детском лагере в Одесской области можно было бы избежать с помощью массового тестирования. Такого мнения детский инфекционист Виталий Евтушенко.
Да, вспышки можно было бы избежать, если бы детям и сотрудникам лагеря заблаговременно провели бесплатное тестирование на коронавирус. Тем более что дистанцию и масочный режим в лагере обеспечить трудно.
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Если мы живем в период карантина, даже адаптивного, то обязательно должны проводиться меры, тем более с детскими группами, которые точно не привиты. Я понимаю, что дистанцию и масочный режим в лагере обеспечить достаточно трудно. Поэтому, если предполагается тесное, например, проживание в одних комнатах, – тестировать детей перед лагерем обязательно,
– считает Виталий Евтушенко.
Инфекционист убежден, что меры безопасности в детских лагерях таки нужно строго контролировать. Но самый эффективный метод – тестирование перед стартом лагеря. Ведь в инкубационный период симптомов коронавируса еще нет и люди могут даже не догадываться, что инфицированы.
Вспышка коронавируса в лагере "Молодая гвардия": основное
- 17 августа в одесском лагере "Молодая гвардия" обнаружили вспышку коронавируса. Болезнь подтвердили у 44 детей и 3 вожатых. Больных изолировали, а лагерь закрыли на карантин.
- По состоянию на 10 августа COVID-19 подтвердили у 11 вожатых и 59 воспитанников. В больницу госпитализировали 9 детей, но одного ребенка родители уже забрали домой.
- У 33 больных подозревают наличие штамма коронавируса Дельта. Но окончательные результаты анализов будут известны через 4 – 7 дней.
- Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет расследование.
- Отдельные блоки лагеря ("Солнечный" и "Прибрежный") продолжают работать – там не обнаружили ни одного больного.