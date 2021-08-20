Что помогло бы избежать вспышки коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия"

Вспышки COVID-19 в детском лагере в Одесской области можно было бы избежать с помощью массового тестирования. Такого мнения детский инфекционист Виталий Евтушенко.

Да, вспышки можно было бы избежать, если бы детям и сотрудникам лагеря заблаговременно провели бесплатное тестирование на коронавирус. Тем более что дистанцию ​​и масочный режим в лагере обеспечить трудно.

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Если мы живем в период карантина, даже адаптивного, то обязательно должны проводиться меры, тем более с детскими группами, которые точно не привиты. Я понимаю, что дистанцию ​​и масочный режим в лагере обеспечить достаточно трудно. Поэтому, если предполагается тесное, например, проживание в одних комнатах, – тестировать детей перед лагерем обязательно,

– считает Виталий Евтушенко.

Инфекционист убежден, что меры безопасности в детских лагерях таки нужно строго контролировать. Но самый эффективный метод – тестирование перед стартом лагеря. Ведь в инкубационный период симптомов коронавируса еще нет и люди могут даже не догадываться, что инфицированы.

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