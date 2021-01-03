Что происходит с COVID-19 в странах Балтии
За сутки 2 января в Эстонии и Литве снизился суточный прирост больных COVID-19. В то же время в Латвии число зараженных коронавирусом возросло.
В Эстонии за сутки обнаружили 342 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Что известно о COVID-19 в Эстонии
- За сутки 2 января в стране умерли 3 инфицированных.
- В медучреждения госпитализировали 401 человека.
- На аппаратах ИВЛ находятся 27 человек.
Что известно о COVID-19 в Латвии
- За сутки 2 января обнаружили 568 новых зараженных.
- В медучреждения госпитализировали 4136 человек.
- Умерли – 12 инфицированных.
Что известно о COVID-19 в Литве
- За сутки 2 января обнаружили 1239 новых зараженных.
- Умерли – 27 человек.
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