За сутки 2 января в Эстонии и Литве снизился суточный прирост больных COVID-19. В то же время в Латвии число зараженных коронавирусом возросло.

В Эстонии за сутки обнаружили 342 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Актуально В Конго могла появиться новая смертельная болезнь: что о ней известно Что известно о COVID-19 в Эстонии За сутки 2 января в стране умерли 3 инфицированных. В медучреждения госпитализировали 401 человека. На аппаратах ИВЛ находятся 27 человек. Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса в стране заразились 29 131 человек, умерли – 44 инфицированных. Что известно о COVID-19 в Латвии За сутки 2 января обнаружили 568 новых зараженных. В медучреждения госпитализировали 4136 человек. Умерли – 12 инфицированных. Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса в стране заразились 42 497 человек, умерли – 680 инфицированных. Что известно о COVID-19 в Литве За сутки 2 января обнаружили 1239 новых зараженных. Умерли – 27 человек. Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса в стране заразились 146 637 человек, умерли – 1643 инфицированных.