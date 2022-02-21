Что произойдет с организмом, если заболеть COVID-19 повторно

Еще с начала пандемии ученые знали, что могут возникать повторные заражения коронавирусом. То есть, когда вы уже переболели, но инфицировались снова.

Конечно, такие повторные инфекции укрепляют иммунитет. Однако все равно не будут давать стопроцентную защиту от недуга.

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В своих ранних исследованиях ученые из Южной Африки предполагают, что риск реинфекций значительно увеличился после того, как получил распространение вариант "Омикрон".

Почему люди инфицируются повторно

Если просто – наш иммунитет больше не в состоянии предотвратить инфекцию. Это может быть связано с возникновением нового штамма вируса, например "Омикрона". У него больше мутаций, соответственно, иммунная система его не всегда узнает.



Кроме того, вирус может обходить сформировавшийся к этому иммунитет. Или это может быть потому, что иммунитет ослаб с тех пор, как мы были в последний раз инфицированы или вакцинированы, именно поэтому есть потребность в бустерных дозах.

Какое течение повторных инфицирований у привитых и непривитых

Привыкли полагать, что повторное заражение протекает легче. Так что вполне вероятно, что большинство случаев не диагностируется вообще.

Первичные инфекции у привитых людей – то есть у тех, у которых есть определенный иммунитет к COVID-19 – как правило, менее тяжелые, чем у непривитых. Уровень госпитализации среди вакцинированных также ниже.

В конце концов повторные инфекции выглядят менее серьезными. Однако то, насколько серьезным будет ход вашего повторного заражения, может зависеть от того, каким штаммом вы заразились. Так, по оценкам ученых:

повторное заражение вариантом "Альфа" вызывало у людей симптомы только в 20% случаев;

в то время как повторное заражение "Дельта" вызвало в 44% случаев;

"Омикроном" – в 46%.

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Эти данные также показывают, что люди, повторно инфицированные Альфа-штаммом, имеют гораздо меньше шансов получить симптомы вторично по сравнению с первичным заражением.

При реинфекции "Омикроном" частота симптомов была примерно одинаковой, как при повторном заражении, так и первичной инфекции.

Впрочем, несмотря на вероятность того, что повторное заражение должно быть легче, пока ученым все еще не хватает убедительных доказательств, что это подтверждается. Однако почти точно известно, что повторные инфекции укрепляют иммунитет.