Омикрон быстро вытесняет штамм Дельта, становясь доминантным в мире. Зато данные по госпитализациям не являются окончательными, поэтому до сих пор трудно сказать, насколько опасен новый вариант.

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Что известно о штамме коронавируса Омикрон

Омикрон чаще приводит к инфицированию в домашних очагах по сравнению со штаммом Дельта. Новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем он составляет 3 суток. Также Омикрон в 2,9 раза более инфекционный.

Омикроном чаще болеет молодежь. Если средний возраст пациентов с Дельтой был 38,3 года, то с Омикроном – 30,8 лет.

Увеличился риск повторного заражения – реинфекции. В случае с Дельтой он составлял около 2,5%, для Омикрона – 13%.

В странах, где обнаружили Омикрон, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.

Данные указывают на снижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост числа заражений может спровоцировать большую нагрузку на медицинскую систему, в сравнении со штаммом Дельта. Случаи заболевания Омикроном имеют на 15 – 20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньше риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице.

Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для Омикрона вполовину меньше, чем для Дельты.

Лишь в 0,6% больных Омикрон были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

Обратите внимание: нет информации для оценки любого изменения тяжести инфекции, которую вызывает Омикрон. Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Данные о тяжести течения Омикрона не являются окончательными

В Минздраве отмечают, что данные по госпитализациям вследствие Омикрона не являются окончательными, ведь во многих странах все еще существует задержка между диагностикой заболевания и госпитализацией.

Кроме этого, подавляющее большинство исследований были проведены в странах с высоким уровнем вакцинации, которая снижает риск госпитализации.

Как уберечься от заражения вирусом

Правила защиты от Омикрона такие же, как и от других вирусов: правильное использование масок, соблюдение дистанции, регулярное мытье рук и вакцинация против COVID-19.