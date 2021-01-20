Ученые провели аналогию между человеческим мозгом и яйцом. Они исследовали, можно ли повредить яичный желток не разбив скорлупу.

Ученые выяснили, какой тип воздействия на череп опаснее для человека. Исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.

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Мозг состоит из мягкого вещества, которое погружено в спинномозговую жидкость (ликвор). Все это скрывает и защищает твердый череп.

Ученые из Американского института физики провели серию исследований с похожей системой – яйцом. Ведь в определенной степени оно напоминает мозг – мягкий желток, окруженный жидким белком внутри твердой скорлупы.

Череп не ломается при большинстве сотрясений мозга. Поэтому специалисты решили выяснить, можно ли разбить или деформировать яичный желток, не повредив скорлупу.

Как проводилось исследование

Исследователи поместили яйцо в скремблер, чтобы наблюдать, что происходит с желтком. После этого ученые наносили удары по прибору и вращали его.

Устройство для вращения, которое использовали ученые / изображения Physics of Fluids

Какие ушибы оказались самыми опасными для мозга

Прямое поступательное воздействие не повреждает желток.

Замедленные вращения серьезно его деформируют.

То же происходит с мозгом, когда голова подвергается внезапным внешним воздействиям.

Модель повреждения мозга при ушибах, а также ускоренных и замедленных вращениях / изображение Physics of Fluids

Это может объяснить, почему боксеры, скорее всего, потеряют сознание, если их ударить по подбородку.

Ввиду того, что подбородок является наиболее удаленной точкой от шеи, удар по нему может вызвать наибольшее ускорение вращения,

– считают ученые.

Ученые планируют использовать результаты эксперимента, чтобы исследовать биомеханику мозга и в дальнейшем.