Биопсия – это процедура, в ходе которой врач берет небольшой кусочек ткани или образцы клеток для анализа под микроскопом. Образец можно взять практически с любой части тела, включая кожу, кости и различные органы.

Когда назначают биопсию

Биопсию часто проводят после того, как врач по результатам другого обследования обнаружит подозрительные клетки или опухоль. С помощью биопсии можно проверить, являются эти изменения доброкачественными или злокачественными, то есть рак это или нет. Другие обследования позволяют только заподозрить большинство видов рака, а с помощью биопсии его можно подтвердить.

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Кроме рака, биопсия позволяет диагностировать и другие состояния:

воспаление, например печени (гепатит) или почек (нефрит)

инфекции, например туберкулез;

заболевания кожи, например псориаз.

Как проводится биопсия

В зависимости от ткани, которую нужно взять для анализа, применяют различные виды биопсии.

Тонкоигольная – с помощью шприца с тонкой иглой забирают небольшое количество клеток.

Кор-биопсия – с помощью толстой иглы берут кусочек ткани.

Перед биопсией или во время процедуры врач проводит УЗИ или компьютерную томографию, чтобы видеть область, из которой нужно взять образец.

Открытая биопсия – это хирургическая операция, при которой на коже делают надрез, чтобы добраться до нужных тканей.

Эндоскопическая биопсия – чтобы получить ткань, используют тонкую гибкую трубку (эндоскоп). Например, во время гастроскопии доктор проводит эндоскоп через рот, чтобы осмотреть пищевод или желудок и взять с них кусочек ткани.

Биопсия кожи – различными способами забирают участок кожи. Например, врач может с помощью инструмента, похожего на бритву, удалить немного верхнего слоя кожи или взять для анализа скальпелем (специальным ножом) более глубокие слои.

В некоторых случаях биопсию проводят под местной или общей анестезией, чтобы пациент не чувствовал боли.