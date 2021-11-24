Что такое циркадные ритмы и на что они влияют

Сон и бодрствование, выбросы гормонов, пищеварение – многие процессы в теле циклические и зависят от времени суток. В основе этой синхронизации лежат циркадные ритмы.

Циркадные ритмы – это физические и поведенческие изменения, зависящие от 24-часового цикла. Их изучает хронобиология – наука о циклических биологических процессах.

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Как работают циркадные ритмы

Циркадные ритмы регулируются внутренними биологическими часами – системой из нескольких звеньев. Главную роль в этом имеет – супрахиазматическое ядро, которое расположено в гипоталамусе в мозге. Это скопление из 20 000 нейронов, к которым по зрительным нервам поступают сигналы от сетчатки глаз.

В ответ на импульс от зрительных нервов гипоталамус реагирует двумя путями: контролирует выработку гормонов и непосредственно на другие органы с помощью нервных связей.

Вот как это работает днем: на сетчатку попадает свет, рецепторы воспринимают его и передают сигнал гипоталамусу. Он тормозит выработку мелатонина, поэтому мы не хотим спать, и с помощью нервных связей стимулирует пищеварение. А ночью – все наоборот.

Что регулируют циркадные ритмы

Кроме цикла сна – бодрствования цикличность свойственна таким процессам:

температура;

пики выброса гормонов в кровь;

уровень артериального давления;

метаболизм;

регенерация тканей;

психическое состояние;

память.

Свет – не единственный рычаг внешнего воздействия на циркадные ритмы. Температура окружающей среды, приемы пищи, социальные взаимодействия и физическая активность также влияют на то, как протекают циклические процессы в теле. Социальная жизнь порой диктует правила, под которые адаптируются наши внутренние часы, но они не сбиваются, и на смену одной фазе цикла приходит другая.