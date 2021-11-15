У людей с дислексией нормальное зрение и интеллект, и большинство из них могут научиться читать и писать, но это дается с трудом. И хотя они медленно читают, часто у них творческий тип мышления.

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Точно диагностировать дислексию можно, когда ребенок идет в школу. В некоторых случаях симптомы дислексии можно выявить еще раньше. Иногда ее не диагностируют до зрелого возраста, а трудности с чтением списывают на лень.

Симптомы дислексии у дошкольников

задержка речевого развития;

непонимание рифм;

трудности с произношением слов: колидор вместо коридор;

путаница в словах, которые звучат одинаково, например, плисти/пливти (плыть) и плести (плести)

проблемы в том, чтобы подобрать правильное слово для фразы, или ошибки при составлении предложения;

сложности с изучением букв или отсутствие интереса к ним.

Симптомы дислексии у детей от 5 до 12 лет

проблемы с запоминанием названий и звуков букв;

путаница букв и цифр, например, 6 вместо 9 или п вместо т, а также путаница в порядке букв;

медленное чтение и ошибки при чтении вслух;

трудности с написанием слов, медленное письмо, плохой почерк;

сложности с запоминанием последовательностей, например, дней недели.

Симптомы у подростков

тратят слишком много времени на чтение и письмо и избегают этих занятий;

проблемы с орфографией;

проблемы с подбором необходимых слов;

проблемы с пониманием шуток или фразеологизмов;

сложности с написанием истории, даже если человек хорошо ориентируется в теме;

проблемы с изучением иностранного языка и математики;

трудности с запоминанием, например, телефонных номеров и пин-кодов.

Дислексия проявляется по-разному: у кого трудности с чтением, у кого с цифрой. С устным языком обычно нет проблем или их гораздо меньше. Есть миф, что дети с дислексией пишут буквы зеркально, а слова – задом наперед. На самом деле многие маленькие дети переворачивают буквы, когда учатся писать, независимо от того, страдают они дислексией или нет.

Что делать родителям

Самое важное, что могут сделать родители — понять, что у ребенка дислексия и принять это. Это сложно. Потому что семилетний ребенок может размышлять с вами на тему будущего планеты, но при этом он едва читает слово из трех слогов.

Родители, которые не понимают, что происходит, чаще всего считают, что ребенок ленится или издевается над ними. Они могут сердиться за то, что их сын или дочь не понимают разницу между китом и котом.

Если родители не поймут, в чем дело, то в школе ребенку будет сложно. Чем раньше они разберутся, что имеют дело с дислексией, что их ребенок не глуп, что имеет такие же шансы на успешную карьеру, тем проще будет всей семье.

Дети с дислексией, которые получают помощь в детском саду или в первом классе, часто подтягивают свои навыки чтения и не испытывают особого труда в начальной и средней школе. Те же дети, которым не будут помогают до старших классов, скорее всего, станут отставать в учебе и не смогут наверстать упущенное. Дислексию нельзя перерасти.