Фолиевая кислота относится к витаминам группы B, также распространенными ее названиями являются витамин M и B9, Вс, фолат, фолацин. Витамин B9 включает несколько биоактивных веществ: парааминбензойную кислоту, глутаминовую кислоту. Фолиевую кислоту и родственные соединения называют фолатами.
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Соединение достаточно распространено в природе, наш организм, а именно микрофлора кишечника, способен вырабатывать фолиевую кислоту самостоятельно, но не в достаточном количестве. Следовательно, большую часть мы должны получать вместе с едой.
Источником фолиевой кислоты являются: бобовые, зеленые листовые овощи, злаки, отруби, овсяная и гречневая крупы, цитрусовые, орехи, бананы, белокочанная капуста, морковь, финики, грибы, свекла, томаты, хлеб – это растительные источники фолиевой кислоты. Фолатов также много и в источниках животного происхождения, в частности, печени, говядине, баранине, птице, яйцах, молочных продуктах и рыбе.
Почему важна фолиевая кислота
Витамин B9, как еще называют фолиевую кислоту, задействован во многих важных процессах. В частности, он:
- отвечает за рост клеток и сохранение целостности ДНК,
- участвует в формировании кроветворной и иммунной систем,
- обеспечивает формирование нервной трубки плода.
Улучшая кроветворение и микроциркуляцию в клетках, витамин B9 стимулирует регенеративные процессы. Следовательно, при его недостатке пораженные ткани плохо восстанавливаются: долго заживают порезы и сходят ушибы.
Фатальным следствием дефицита витамина B9 у беременных женщин является нарушение формирования нервной системы плода в первые недели внутриутробного развития.
"Женский" витамин
Фолиевую кислоту назначают женщинам, которым нужно нормализовать фертильную функцию (в частности, наладить менструальный цикл) для наступления желаемой беременности. Как установили медики, у пациенток, которые пропили курс B9, шансы на зачатие существенно возрастают.
Женщины, которые уже забеременели, принимают фолиевую кислоту (обязательно после консультации с врачом и под его наблюдением) для нормального течения беременности и здорового вынашивания ребенка.
Фолиевая кислота необходима для формирования здорового плода / Фото Unsplash
Зачем фолиевая кислота будущим родителям
Беременным женщинам витамин B9 назначают для обеспечения:
- корректной репликации ДНК;
- формирования плаценты;
- роста тканей плода;
- формирования у него здоровой нервной системы (в первом триместре фолиевая кислота предотвращает наступление такой патологии, как анэнцефалия – отсутствие головного мозга у плода).
Также есть доказательства того, что достаточный уровень фолиевой кислоты в организме беременной женщины снижает риск преждевременных родов.
Кстати, фолиевую кислоту рекомендуют принимать не только будущей маме, но и отцу. Мужчинам этот препарат назначают для повышения качества спермы.
Фолаты спасают мозг
Витамин B9 и его производные полезны не только тем, кто планирует стать родителями, но и беременным женщинам. Эти вещества:
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Поддерживают здоровье мозга
Достаточный уровень фолиевой кислоты улучшает работу нервной системы и предотвращает развитие деменции и болезни Альцгеймера.
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Помогают при психических расстройствах
По данным некоторых исследований, антидепрессанты, назначенные пациентам с депрессией, вместе с фолиевой кислотой действуют лучше, чем сами по себе.