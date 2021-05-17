Фолиевая кислота относится к витаминам группы B, также распространенными ее названиями являются витамин M и B 9 , Вс, фолат, фолацин. Витамин B 9 включает несколько биоактивных веществ: парааминбензойную кислоту, глутаминовую кислоту. Фолиевую кислоту и родственные соединения называют фолатами.

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Соединение достаточно распространено в природе, наш организм, а именно микрофлора кишечника, способен вырабатывать фолиевую кислоту самостоятельно, но не в достаточном количестве. Следовательно, большую часть мы должны получать вместе с едой.

Источником фолиевой кислоты являются: бобовые, зеленые листовые овощи, злаки, отруби, овсяная и гречневая крупы, цитрусовые, орехи, бананы, белокочанная капуста, морковь, финики, грибы, свекла, томаты, хлеб – это растительные источники фолиевой кислоты. Фолатов также много и в источниках животного происхождения, в частности, печени, говядине, баранине, птице, яйцах, молочных продуктах и рыбе.

Почему важна фолиевая кислота

Витамин B 9 , как еще называют фолиевую кислоту, задействован во многих важных процессах. В частности, он:

отвечает за рост клеток и сохранение целостности ДНК,

участвует в формировании кроветворной и иммунной систем,

обеспечивает формирование нервной трубки плода.

Дефицит витамина B 9 вызывает анемию, которая на начальном этапе имеет неспецифические симптомы (усталость, одышка). Поэтому сразу диагностировать нехватку важного соединения по этим признакам трудно.

Улучшая кроветворение и микроциркуляцию в клетках, витамин B 9 стимулирует регенеративные процессы. Следовательно, при его недостатке пораженные ткани плохо восстанавливаются: долго заживают порезы и сходят ушибы.

Фатальным следствием дефицита витамина B 9 у беременных женщин является нарушение формирования нервной системы плода в первые недели внутриутробного развития.

"Женский" витамин

Фолиевую кислоту назначают женщинам, которым нужно нормализовать фертильную функцию (в частности, наладить менструальный цикл) для наступления желаемой беременности. Как установили медики, у пациенток, которые пропили курс B 9 , шансы на зачатие существенно возрастают.

Женщины, которые уже забеременели, принимают фолиевую кислоту (обязательно после консультации с врачом и под его наблюдением) для нормального течения беременности и здорового вынашивания ребенка.



Фолиевая кислота необходима для формирования здорового плода / Фото Unsplash

Зачем фолиевая кислота будущим родителям

Беременным женщинам витамин B 9 назначают для обеспечения:

корректной репликации ДНК;

формирования плаценты;

роста тканей плода;

формирования у него здоровой нервной системы (в первом триместре фолиевая кислота предотвращает наступление такой патологии, как анэнцефалия – отсутствие головного мозга у плода).

Также есть доказательства того, что достаточный уровень фолиевой кислоты в организме беременной женщины снижает риск преждевременных родов.

Кстати, фолиевую кислоту рекомендуют принимать не только будущей маме, но и отцу. Мужчинам этот препарат назначают для повышения качества спермы.

Фолаты спасают мозг

Витамин B 9 и его производные полезны не только тем, кто планирует стать родителями, но и беременным женщинам. Эти вещества:

Поддерживают здоровье мозга

Достаточный уровень фолиевой кислоты улучшает работу нервной системы и предотвращает развитие деменции и болезни Альцгеймера.

Помогают при психических расстройствах

По данным некоторых исследований, антидепрессанты, назначенные пациентам с депрессией, вместе с фолиевой кислотой действуют лучше, чем сами по себе.

Доподлинно определить уровень фолиевой кислоты в организме может только анализ крови. И если у вас действительно дефицит B 9 , советуем пропить курс этого витамина. Заказать фолиевую кислоту можно в американском магазине iHerb. При расчете картой ОТП Банк компания Visa предлагает уникальную возможность получить кэшбек в размере 15% от оплаченной суммы заказа. Воспользуйтесь выгодным предложением!



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