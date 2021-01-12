Что такое гликемический индекс и в каких продуктах он низкий: список
Большинство диет предлагают ограничить употребление углеводов, чтобы похудеть и чувствовать себя лучше. Для этого придумали специальный рейтинг – гликемический индекс.
Что такое гликемический индекс
Он показывает, насколько быстро каждый продукт может повысить уровень сахара в крови по сравнению с чистой глюкозой, пишет medlineplus.
Также на тему: Можно ли съесть немного вредной пищи во время диеты: выводы медиков
Зная гликемический индекс, можно построить рейтинг для продуктов, которые содержат углеводы. Это шкала от 0 до 100, в которой 100 – это глюкоза. По этому рейтингу продукты можно разбить на три категории:
- с низким индексом 1 – 55;
- со средним индексом 56 – 69;
- с высоким индексом 70 и выше.
Кому нужно следить за гликемическим индексом
Некоторые продукты вызывают быстрый скачок сахара в крови, а другие работают медленнее и поддерживают нормальный уровень сахара. Если следить за гликемическим индексом, это может помочь избежать этих скачков. Это особенно важно, если нужно:
- контролировать сахарный диабет;
- похудеть или сохранить нормальный вес;
- планировать правильное питание.
Список продуктов с низким гликемическим индексом
Зерновые
Хлеб:
- Смешанное зерно.
- Пшеничный хлеб.
- Хлеб на закваске.
- Тортилья (цельное зерно).
Крупа:
- Овсяные отруби.
- Овес.
- Ячмень.
- Булгур.
- Лапша из бобов.
- Паста al dente, твердая.
- Бобовая мука.
- Киноа.
- Рис (пропаренный, переработанный).
- Горох.
Фрукты
- Яблоко.
- Абрикос (свежий, сушеный).
- Банан (зеленый, незрелый).
- Ягоды.
- Грейпфрут.
- Дыня.
- Манго.
- Апельсин.
- Персик.
- Груша.
- Слива.
- Гранат.
- Чернослив.
Молоко, альтернативы и другие напитки:
- Молоко (миндальное; коровье – обезжиренное, 1%, 2%, цельное; соевое)
- Йогурт (обезжиренный, 1%, 2%, цельный; замороженный)
Альтернативы мяса:
- Печеные бобы.
- Нут.
- Фасоль.
- Чечевица
- Соевые бобы.
- Измельченный горох.
Мясо, птица и рыба не имеют ГИ, поскольку не содержат углеводов.
Низкий гликемический индекс – не всегда полезно
Часть продуктов с низким индексом, например цельнозерновой, фрукты, овощи, бобы и чечевица – важная часть сбалансированного питания. Но это не означает, что вся еда с низким индексом полезна, а продукты с высоким индексом – вредны для здоровья. Например, арбуз и пастернак – продукты с высоким индексом, тогда как у шоколадного торта ниже.
Кроме того, если приготовить блюдо с добавлением жиров и белков, это замедляет усвоение углеводов и снижает их гликемический индекс. Например, у чипсов более низкий индекс, чем у картофеля, который приготовили без жира. Но чипсы содержат его в большом количестве и их лучше есть умеренно. Если есть только продукты с низким индексом, рацион может быть несбалансированным и содержать много жиров.
Поделиться новостью
-
Известны детали вакцинации в Молдове: какой препарат выбрали и кого вакцинируют первыми12 января , 19:43
-
Новости о коронавирусе 8 января: локдаун в Украине, вакцина для бедных стран9 января , 06:03
-
Степанов объяснил, почему вакцину будут закупать через посредника с "сомнительной репутацией"12 января , 17:13