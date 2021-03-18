Психологи из Германии и США выяснили, как игривость помогает в отношениях. Оказалось, что эта черта вызывает у людей положительные эмоции и ассоциируется с сексуальностью.

Ученые проанализировали известные работы на похожую тему от 1960 года. Они исследовали, что имелось в виду под игривостью в разное время и как она влияет на отношения между людьми.

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Результаты показали, что последние несколько десятков лет игривой считают спонтанного человека с чувством юмора. В исследованиях после 2010 годов к этому добавились творчество, увлеченность и богатое воображение.

Почему игривость помогает в отношениях

Оказалось, игривость помогает налаживать контакт на раннем этапе отношений, а затем способствует доверию и снижает уровень напряжения между партнерами.

Также это качество хорошо срабатывает и во время знакомства. Оно привлекает внимание потенциальных партнеров и дает им ощущение "близости".

Кроме этого, игривость часто ассоциируется с флиртом и даже имеет сексуальный подтекст, особенно в супружеских парах.

Согласно более позднему исследованию, она снижает эмоциональное напряжение и коррелирует с добротой.

Но это еще не все: последние выводы психологов

Ученые проанализировали данные ранних исследований и пришли к выводу, что игривость заставляет партнеров переживать положительные эмоции и может быть связана с биологическими процессами, такими как активация гормонов и мозговых цепей.

Также она влияет на то, как люди взаимодействуют друг с другом: к примеру, помогает справиться с напряженностью и стрессом во время общения.

Кроме того, ученые выяснили, почему игривость важна в длительных отношениях. Оказалось, она связана с уровнем доверия в паре и помогает справиться с рутиной (даже в сексуальном плане).

Обзор литературы и исследования из нашей лаборатории показывают, что игривость способствует любовной жизни большинства людей. Игривое поведение, например сюрпризы партнеру, пересказ и воспроизведение совместного опыта или формирование нового в паре часто помогает построить счастливые и долгие отношения,

​ – подытожил автор работы Кей Брауэр.

Авторы добавили, что для более подробного анализа нужны новые эмпирические данные и отчеты обычных людей. Также важно выяснить и то, какие негативные эмоции может вызвать игривость и к каким последствиям она может привести.