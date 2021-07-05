Что такое КТ: когда назначают и как подготовиться

Компьютерная томография (КТ) – метод обследования, при котором с помощью рентгеновских лучей и компьютера создаются точные изображения внутренних органов, кровеносных сосудов и костей.

Томограф – это большой аппарат в форме кольца. Во время обследования пациент лежит на столе, который заезжает внутрь томографа. Пока движется стол, вокруг тела вращается рентгеновская трубка. Рентгеновские лучи проходят через мягкие ткани и отражают плотные структуры. Компьютер обрабатывает снимки, и в результате получают точные трехмерные послойные изображения.

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Во время сканирования нужно лежать неподвижно и спокойно дышать, чтобы снимки не получились размытыми. Иногда для усиления контраста между различными тканями и органами используют контрастное вещество. Его предлагают выпить, вводят в кровеносный сосуд или в прямую кишку в виде клизмы.

Когда назначают КТ

Врач назначает компьютерную томографию, чтобы:

диагностировать переломы костей;

точно определить, где находится опухоль или тромб;

найти рак, болезни сердца, метастазы в легких и новообразования в печени;

контролировать лечение рака;

подтвердить внутреннее кровотечение.

Компьютерную томографию не проводят беременным и кормящим женщинам из-за негативного влияния облучения на ребенка.

Как подготовиться к обследованию

Скорее всего, вас попросят снять одежду и все металлические предметы с той части тела, которую обследуют. Перед проведением КТ врач может попросить воздержаться от еды за несколько часов до встречи, чтобы получить четкие изображения.

Какие риски у обследования

КТ – быстрое, безболезненное и в целом безопасное сканирование. Во время КТ вы ненадолго подвергаетесь воздействию ионизирующего излучения (это вид радиации).

Дозы радиации достаточно низкие, поэтому они не приносят долгосрочного вреда здоровью. Конечно, проводить обследование просто так или на всякий случай не стоит. Но отказаться от процедуры, когда она действительно нужна, будет опаснее, чем эффект от низких доз радиации.

Если вы беременны, расскажите об этом врачу. Возможно, он назначит другое обследование вроде УЗИ или МРТ. При проведении КТ с контрастным веществом может возникнуть аллергическая реакция в виде сыпи и зуда. В редких случаях развиваются побочные эффекты, опасные для жизни. Сообщите врачу, если у вас раньше была реакция на контрастное вещество.