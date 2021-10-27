То, что мы привыкли называть микроинсультом, имеет другое медицинское название – транзиторная ишемическая атака, сокращенно ТИА. Она длится около десяти минут и не имеет серьезных последствий для организма.
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Почему возникает микроинсульт
В пределах 24 часов кровоснабжение пораженного участка мозга восстанавливается, клетки возвращаются к полноценной работе. Состояние человека полностью нормализуется в течение суток. ТИА может возникать несколько раз при жизни.
Микроинсульт может быть предвестником более острого нарушения – инсульта, при котором клетки мозга необратимо умирают. Риск достаточно велик: примерно треть людей, переживших ТИА, могут столкнуться с инсультом в будущем, причем в половине случаев это произойдет в течение года.
Как понять, что это микроинсульт
- Лицо немеет, часто только с одной стороны. Человек, переживающий ТИА, не может улыбнуться, уголок его рта будет неестественно опущен. Лицо может выглядеть перекошенным.
- Может не работать рука или нога. Из-за резкой слабости человек не может ими двигать, иногда наступает временный паралич конечностей.
- Речь становится неразборчивой или исчезает вообще. Слабеют когнитивные способности – человек может не понимать, что ему говорят.
- Пропадает координация в пространстве, человек может шататься или упасть. У него кружится голова, мутнеет или временно исчезает зрение, двоится в глазах.
Если вы наблюдаете эти симптомы у кого-то из близких или у незнакомого человека на улице, обязательно позвоните в скорую.
Факторы риска
- Генетическая предрасположенность. Риск ТИА может быть выше, если это случалось с кем-либо из членов семьи.
- Пол. У мужчин риск ТИА несколько выше, чем у женщин. Но у женщин он увеличивается с возрастом.
- Возраст. Вероятность микроинсульта растет у людей старше 55 лет.
- Высокое кровяное давление (гипертония). При стабильных показателях от 140/90 мм ртутного столба повышается как вероятность микроинсульта, так и инсульта.
- Высокий уровень холестерина.
- Курение. Сужает артерии, увеличивает возможность образования тромбов.
- Диабет.
- Ожирение.
Как снизить риски
- Правильно питаться. Включайте в рацион больше фруктов и овощей. Не злоупотребляйте солью: одна чайная ложка в день оптимальное количество, чтобы не повышать кровяное давление.
- Заниматься спортом. Врачи рекомендуют хотя бы 2,5 часа в неделю уделять умеренной физической активности, например велосипеду или быстрой ходьбе.
- Сохранять здоровый вес.
- Бросить курить и минимизировать употребление алкоголя.
- Контролировать уровень сахара.