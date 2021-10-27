Что такое микроинсульт: почему возникает, как распознать и избежать

По кровеносным сосудам в мозг поступает кислород. Если сгусток крови или пузырек воздуха заблокирует один из крупных сосудов, кровоснабжение мозга нарушится и в орган поступит недостаточно кислорода. В этот момент произойдет микроинсульт.

То, что мы привыкли называть микроинсультом, имеет другое медицинское название – транзиторная ишемическая атака, сокращенно ТИА. Она длится около десяти минут и не имеет серьезных последствий для организма.

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Почему возникает микроинсульт

В пределах 24 часов кровоснабжение пораженного участка мозга восстанавливается, клетки возвращаются к полноценной работе. Состояние человека полностью нормализуется в течение суток. ТИА может возникать несколько раз при жизни.

Микроинсульт может быть предвестником более острого нарушения – инсульта, при котором клетки мозга необратимо умирают. Риск достаточно велик: примерно треть людей, переживших ТИА, могут столкнуться с инсультом в будущем, причем в половине случаев это произойдет в течение года.

Как понять, что это микроинсульт

Лицо немеет, часто только с одной стороны. Человек, переживающий ТИА, не может улыбнуться, уголок его рта будет неестественно опущен. Лицо может выглядеть перекошенным.

Может не работать рука или нога. Из-за резкой слабости человек не может ими двигать, иногда наступает временный паралич конечностей.

Речь становится неразборчивой или исчезает вообще. Слабеют когнитивные способности – человек может не понимать, что ему говорят.

Пропадает координация в пространстве, человек может шататься или упасть. У него кружится голова, мутнеет или временно исчезает зрение, двоится в глазах.

Если вы наблюдаете эти симптомы у кого-то из близких или у незнакомого человека на улице, обязательно позвоните в скорую.

Факторы риска

Генетическая предрасположенность. Риск ТИА может быть выше, если это случалось с кем-либо из членов семьи.

Пол. У мужчин риск ТИА несколько выше, чем у женщин. Но у женщин он увеличивается с возрастом.

Возраст. Вероятность микроинсульта растет у людей старше 55 лет.

Высокое кровяное давление (гипертония). При стабильных показателях от 140/90 мм ртутного столба повышается как вероятность микроинсульта, так и инсульта.

Высокий уровень холестерина.

Курение. Сужает артерии, увеличивает возможность образования тромбов.

Диабет.

Ожирение.

Как снизить риски